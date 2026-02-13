Pommes, Currywurst und massenweise Gyros mit Zwiebeln: Im Ruhrgebiet sorgt der Taxi-Teller schon länger für Begeisterung bei Fast-Food-Fans. Jetzt hat das Gericht einen Social-Media-Hype ausgelöst.
Essen - Gourmets wenden sich mit Grausen ab, Fast-Food-Fans geraten in Verzückung: "Taxi-Teller" nennt sich ein Gericht aus dem Ruhrgebiet der ganz besonderen Art. Pommes mit Soße, Mayonnaise und Currywurst - die altbekannte "Manta-Platte" - kombiniert mit Gyros, Zwiebeln und Zaziki. Alles auf einem einzigen voll geladenen Teller.