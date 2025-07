„Fast & Furious“ ist schon lange mehr als nur eine Filmreihe über illegale Straßenrennen. Es ist ein weltweites Franchise, das sich über zwei Jahrzehnte, elf Filme und Milliardenumsätze erstreckt. Im Mittelpunkt: die Themen Familie, Loyalität, Geschwindigkeit – und jede Menge Explosionen.

Besonderes Gewicht bekam die Reihe durch den tragischen Tod von Hauptdarsteller Paul Walker im Jahr 2013. Sein Verlust prägte den siebten Teil und markierte einen emotionalen Wendepunkt für die Fans weltweit. Trotzdem wuchs das Franchise weiter, mit neuen Charakteren, Spin-offs und spektakulären Stunts, die regelmäßig die Gesetze der Physik ignorieren.

Diese Woche sind gleich zwei Filme im deutschen Fernsehen zu sehen: Am Montag, 14. Juli, läuft um 22:35 Uhr auf Kabel1 der vierte Teil der Reihe, „Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile.“ Am Freitag, 18. Juli, zeigt RTL zur Primetime um 20:15 Uhr „Fast & Furious 8“.

So hat sich Fast & Furious in 20 Jahren verändert

Was als Film über illegale Straßenrennen in L.A. begann, wurde über die Jahre zu einem globalen Action-Franchise mit Agentenmissionen, Weltuntergangsszenarien und Superschurken. Die Reihe hat sich vom Tuning-Underground zur Blockbuster-Maschinerie gewandelt: Statt Schraubenschlüssel gibt’s heute Drohnen, statt Drag-Race einen Showdown im All.

Die Figuren wurden größer, das Budget explodierte, die Physik weitgehend ignoriert. Und doch blieb eines gleich: das zentrale Motiv der „Familie“, das Vin Diesels Dom Toretto in jedem Teil predigt – egal ob am Lenkrad oder beim Rettungseinsatz mit einem U-Boot.

Alle Fast-&-Furious-Filme im Überblick

The Fast and the Furious (2001)

Der Auftakt der Reihe: Undercover-Cop Brian O’Conner (Paul Walker) soll illegale Straßenrennen infiltrieren und stößt auf Dominic Toretto (Vin Diesel), der mit seiner Crew unter Verdacht steht. Es geht um Tuning, Ehre und die Frage, wem Brian am Ende die Treue hält. Der Film begründet das Franchise – mit überraschend kleinem Budget, aber großem Kultfaktor.

Der Film ist gerade hier verfügbar*:

2 Fast 2 Furious (2003)

Im zweiten Teil ist Toretto nicht mehr dabei – Brian schlägt sich in Miami durch und bekommt Unterstützung von Kindheitsfreund Roman Pearce (Tyrese Gibson). Gemeinsam sollen sie einen Drogenschmuggler überführen. Mehr Glamour, mehr Tempo, mehr One-Liner – dafür weniger Substanz. Der Stil wird bunter, die Action intensiver.

Aktuell sehen Sie den Film hier*:

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Ein Außenseiter (Lucas Black als Sean Boswell) wird nach Tokio geschickt, wo er sich in der Drift-Szene behaupten muss. Vin Diesel hat nur einen Cameo am Ende. Inhaltlich steht der Film lange isoliert da, wurde später aber als wichtiges Puzzlestück in die Chronologie eingewoben. Highlight: Die Einführung von Han (Sung Kang), einer der beliebtesten Figuren der Reihe.

Über diese Anbieter können Sie den Film streamen*:

Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile. (2009)

Das Reboot mit Originalbesetzung: Brian ist inzwischen FBI-Agent, Dom wieder auf der Flucht. Der Tod einer Freundin bringt beide erneut zusammen – diesmal jagen sie einen Drogenboss. Der Ton wird ernster, das Tempo höher. Der Film markiert den Einstieg in den heutigen Heist-Action-Stil der Reihe.

Zum Stream geht es hier*:

Fast & Furious Five (2011)

In Rio planen Dom, Brian und ihr Team einen spektakulären Coup gegen einen korrupten Drogenboss – verfolgt vom knallharten DSS-Agenten Luke Hobbs (Dwayne Johnson). Der Film macht aus der Rennreihe endgültig ein Action-Franchise à la „Ocean’s Eleven“ trifft „The Expendables“. Schauplatz: Brasilien. Highlight: Der Safe-Diebstahl durch die Straßen von Rio.

Auf diesen Plattformen ist der Film verfügbar*:

Fast & Furious 6 (2013)

Nach dem Coup in Rio genießt Doms Team das Leben in Luxus – bis DSS-Agent Hobbs (Dwayne Johnson) auftaucht. Er bittet um Hilfe bei der Jagd auf Ex-Soldat Owen Shaw (Luke Evans), der Teile einer gefährlichen Waffe stiehlt. Der Deal: Straffreiheit für alle – aber nur, wenn Dom hilft. Als klar wird, dass Letty (Michelle Rodriguez) lebt, aber für Shaw arbeitet, wird es persönlich. Spektakulär: Ein Panzer auf der Autobahn und ein Flugzeug-Showdown auf ewig langer Startbahn.

Auf diesen Streaming-Diensten können Sie den Film sehen*:

Fast & Furious 7 (2015)

Ein Rachefeldzug beginnt: Deckard Shaw (Jason Statham), Bruder des vorherigen Gegenspielers, attackiert Doms Team. Währenddessen müssen sie einen mysteriösen Hackerchip retten. Vorläufiger Höhepunkt der Reihe in Sachen Stunts – u.a. mit einem Autosprung zwischen zwei Wolkenkratzern in Abu Dhabi. Emotionaler Höhepunkt: der Abschied von Paul Walker, der während der Dreharbeiten starb.

Zum Streamen geht’s hier entlang*:

Fast & Furious 8 (2017)

Dom arbeitet plötzlich mit Cyber-Terroristin Cipher (Charlize Theron) zusammen – was steckt dahinter? Der Rest des Teams versucht, ihn zurückzuholen. Schauplätze reichen von Havanna bis zur Arktis. Panzer, Atom-U-Boote und Familienkonflikte: Der Film setzt auf Eskalation. Jason Statham glänzt erstmals als Mitglied des „Guten“-Teams.

Streamen können Sie den Film hier*:

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019)

Spin-off mit Dwayne Johnson (Hobbs) und Jason Statham (Shaw) als ungleiches Duo. Gemeinsam kämpfen sie gegen einen genetisch aufgerüsteten Supersoldaten (Idris Elba). Weniger Rennen, mehr Comic-Relief, Slapstick und Muskelduelle. Highlight: Hobb’s Rückkehr auf seine samoanische Heimatinsel für den Showdown.

Hier können Sie den Film im Stream finden*:

Fast & Furious 9 (2021)

Dom muss sich seiner Vergangenheit stellen: Sein Bruder Jakob (John Cena), ebenfalls Elitekämpfer, wird zum Gegenspieler. Die Crew fliegt erstmals buchstäblich ins All – ja, wirklich. Erzählerisch chaotisch, visuell überdreht. Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson und Ludacris sind wieder mit dabei.

Hier gibt es den Film im Stream*:

Fast & Furious 10 (2023)

Neuer Bösewicht: Dante Reyes (Jason Momoa), Sohn eines früheren Gegners, rächt sich an Doms Familie. Der Film will das große Finale einläuten – inklusive Cliffhanger. Momoa bringt neuen Schwung. Alte und neue Figuren treffen aufeinander – fast schon Avengers-Niveau.

Hier steht der Film zum Streamen bereit*:

*ANZEIGE

Wie geht es weiter mit Fast & Furious?

Ein elfter Teil ist für 2027 angekündigt und soll das Finale der Hauptreihe bilden. Dazwischen kommt wohl ein weiteres Spin-off: „Fast & Furious Presents: Hobbs & Reyes“ – mit Dwayne Johnson und Jason Momoa in den Hauptrollen. Geplant ist der Film als Brücke zwischen Teil 10 und 11.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.