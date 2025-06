Wer sich die volle Ladung Action, schnelle Autos und spektakuläre Stunts nicht entgehen lassen will, fragt sich: Wo kann man Fast & Furious aktuell streamen? Die Filmreihe umfasst mittlerweile zehn Hauptfilme und mehrere Spin-offs, je nach Anbieter sind sie nicht immer alle an einem Ort verfügbar. Hier gibt’s den Überblick, wo man die einzelnen Teile online schauen kann.

Fast & Furious: Hier können Sie alle Teile streamen

The Fast and the Furious (2001)

2 Fast 2 Furious (2003)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile (2009)

Fast & Furious Five (2011)

Fast & Furious 6 (2013)

Fast & Furious 7 (2015)

Fast & Furious 8 (2017)

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019)

Fast & Furious 9 (2021)

Fast & Furious 10 (2023)

Fast & Furious 11: Kinostart frühestens 2026

Der 11. Teil der Actionreihe ist offiziell angekündigt und soll voraussichtlich 2026 in die Kinos kommen. Da die Dreharbeiten bislang jedoch nicht begonnen haben, gilt ein späterer Starttermin als wahrscheinlich. Fans müssen sich also noch gedulden – ein genaues Veröffentlichungsdatum steht derzeit nicht fest.

Um was geht es in „Fast & Furious“?

Fast & Furious ist eine Actionfilmreihe, die sich um schnelle Autos, illegale Straßenrennen und spektakuläre Stunts dreht. Im Mittelpunkt steht Dominic Toretto (Vin Diesel), ein ehemaliger Krimineller und Streetracer, der mit seinem Team immer wieder in gefährliche Missionen verwickelt wird – mal gegen das Gesetz, mal auf der Seite von Regierungsbehörden. Was als Underground-Rennfilm begann, hat sich über die Jahre zu einer internationalen Heist- und Actionserie entwickelt, in der Autos nicht nur gefahren, sondern auch aus Flugzeugen geworfen oder durch Hochhäuser gejagt werden.

Ein zentrales Thema der Reihe ist die Familie – nicht im klassischen Sinn, sondern als Wahlfamilie aus loyalen Freunden, die füreinander durchs Feuer gehen. Immer wieder geraten sie in Konflikte mit Drogenkartellen, Cyber-Terroristen oder Geheimdiensten, doch am Ende steht der Zusammenhalt im Mittelpunkt. Die Filme setzen dabei zunehmend auf übertriebene Action, physikalisch unmögliche Stunts und eine beinahe comichafte Logik. Wer Realismus sucht, ist hier falsch. Wer allerdings auf Adrenalin, laute Motoren und testosterongeladene Sprüche steht, wird bei Fast & Furious bestens bedient.