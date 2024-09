Fast alle Namen bekannt: Promi Big Brother-Cast: BB-Legende gesellt sich zu Balko

1 Alida Kurras war nicht nur als Teilnehmerin bei "Big Brother" dabei, im Jahr 2010 moderierte sie die Fernsehshow auch. Foto: picture alliance / dpa

Sie war die Siegerin der zweiten Staffel: Alida Kurras zieht nach rund 24 Jahren wieder in den TV-Container. Kürzlich stellte sich bereits «Balko» Jochen Horst vor. Wer schon als Teilnehmer feststeht.











Berlin - Im Jahr 2000 gewann sie die zweite "Big Brother"-Staffel, rund 24 Jahre später kehrt Alida Kurras als Teilnehmerin bei "Promi Big Brother" in den berühmten TV-Container zurück. Das gab der Sender Sat.1 bekannt. "Ich wünsche mir, dass wir wie damals in meiner Staffel alle zusammen unter einem Dach leben", sagte die 47-Jährige laut Mitteilung - und meldete schon sanfte Siegesambitionen an. "Ich möchte gelassen mit den Dingen umgehen, die ich nicht ändern kann, und dann fröhlich als Letzte herausspazieren."