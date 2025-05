Fast 40 Jahre später: Matthew Broderick und Alan Ruck: Erster gemeinsamer Film seit Ferris

Beinahe 40 Jahre ist es her, dass John Hughes' kultige Highschool-Komödie "Ferris macht blau" in die Kinos kam. Kaum zu glauben, aber: Seither kreuzten sich die Karrieren von Titelheld Matthew Broderick (63) und Alan Ruck (68), der Ferris' besten Kumpel Cameron verkörperte, nicht mehr. Inzwischen soll sie aber in der Mache sein, die nächste Zusammenarbeit der beiden Stars vor der Kamera. Wie die US-amerikanische Branchenseite "Deadline" berichtet, verhandeln Broderick und Ruck jeweils darüber, einen Part in der geplanten Buddy-Comedy "The Best Is Yet to Come" zu übernehmen.

Dabei handelt es sich um eine Adaption des französischen Films "Le meilleur reste à venir", der hierzulande unter der gleichbedeutenden Übersetzung "Das Beste kommt noch" 2020 in die deutschen Kinos gekommen ist. Wem der Titel in einem anderen Zusammenhang bekannt vorkommt, irrt nicht: Til Schweiger (61) hatte den Stoff 2023 unter "Das Beste kommt noch!" und mit sich selbst in einer der beiden Hauptrollen ebenfalls verfilmt.

Drehstart noch in diesem Sommer?

Für die US-amerikanische Umsetzung sind laut des Berichts mit Allan Loeb und Jon Turteltaub bereits Drehbuchautor und Regisseur gefunden worden. Der Produzent des französischen Originals, Dimitri Rassam, soll auch die US-Version produzieren. Sollten Broderick und Ruck zeitnah unterschreiben, könnten noch im Sommer dieses Jahres die Dreharbeiten starten, heißt es weiter.

An der grundsätzlichen Prämisse dürfte sich auch hierbei nichts ändern. Wie in der Vorlage dreht sich "The Best Is Yet to Come" um zwei ungleiche, in die Jahre gekommene Jugendfreunde, die durch ein Missverständnis glauben, dass der jeweils andere schwerkrank ist schon in wenigen Monaten sterben muss. Daraufhin begeben sich die besten Kumpel gemeinsam auf einen Roadtrip, um ein vermeintlich letztes Mal ihre Freundschaft zu feiern. Im Grunde könnte der Streifen durchaus als inoffizielle Fortsetzung zu "Ferris macht blau" angesehen werden.

Matthew Broderick war zuletzt unter anderem in der Komödie "No Hard Feelings" zu sehen. Alan Ruck machte unlängst vor allem durch seine Rolle in der Erfolgsserie "Succession" auf sich aufmerksam.