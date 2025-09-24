Fast 40 E-Bikes gestohlen: Die Polizei warnt – Verbrecherjagd mit GPS-Tracker ist riskant

Was bringen GPS-Peilsender, wenn Fahrraddiebe zuschlagen? Die Polizei im Kreis Ludwigsburg warnt vor Eigeninitiative – und auch bei Einschalten der Beamten bleibt manches schwierig.
Allein im Juli und im August sind im Kreis Ludwigsburg rund 40 Fahrräder gestohlen worden. Immer stärker in den Fokus geraten GPS-Tracker, mit denen vermisste Räder geortet werden können. Auf eigene Faust sollten Bestohlene jedoch nicht versuchen, auf Verbrecherjagd zu gehen. Die Polizei rät dringend davon ab – es gibt einiges zu beachten.