Fast 300 Taten insgesamt: Sprunghafter Anstieg bei politisch motivierten Gewaltdelikten im Land

Die Anzahl der politisch motivierten Gewaltdelikte hat in Baden-Württemberg stark zugenommen. Der Innenminister berichtet von einem Anstieg um 41,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
In Baden-Württemberg ist die Zahl der politisch motivierten Gewaltdelikte im vergangenen Jahr sprunghaft gestiegen. Insgesamt gab es 298 solcher Taten, ein Plus von 41,2 Prozent gegenüber dem Jahr davor, wie Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart mitteilte. In nahezu allen Phänomenbereichen gab es demnach einen Zuwachs - Strobl wertete dies als Beleg für ein allgemein rauer werdendes gesellschaftliches Klima.