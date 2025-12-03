Fast 18.000€ an Spendengeldern: Athletiktrainer André Filipovic sammelt große Summe für Movember-Foundation

1 VfB-Athletiktrainer André Flipovic aka Dr. Balkan. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann

Im Movember geht es darum, auf Themen rund um Männergesundheit aufmerksam zu machen. VfB-Athletiktrainer André Filipovic hat erneut eine beträchtliche Spendensumme eingesammelt.











Seit 2010 engagiert sich der aktuelle Athletiktrainer des VfB Stuttgart, André Filipovic, für die „Movember-Foundation“, die sich weltweit für die Gesundheit von Männern einsetzt. Wie in den letzten Jahren bemühte er sich auch im jetzt vergangenen November wieder darum, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Er überzeugte unter anderem Alexander Nübel und Tiago Tomas, sich einen Oberlippenbart stehen zu lassen. So sollte die Männer-Gesundheit sichtbar ins allgemeine Bewusstsein gerückt werden.