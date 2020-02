6 Freundlich schauen sie aus, die Scillamännle aus Stuttgart-Hofen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Himmel ist grau – und in Stuttgart-Hofen auch ein bisschen grün. Die Hofener Scillamännle haben mit zahlreichen Besuchern beim traditionellen Fasnetsumzug gefeiert.

Stuttgart - Die über die Hofener Scillawaldstraße gespannten Wimpel wehten am Dienstag kräftig hin und her. Doch Wind und Nieselregen haben die tausende Narren nicht davon abgehalten, dem traditionellen Umzug der Scillamännle durch die Hofener Altstadt beizuwohnen.

Hexen, Dämonen, Schlossgeister und viele andere Gestalten aus insgesamt 93 Fasnetvereinen aus der Region zogen durch die Gassen. Sie ließen ihre Peitschen auf den Boden knallen, verteilten Süßigkeiten an Kinder und türmten sich unter Applaus zu spektakulären Pyramiden auf. Wie immer traten die Hofener Scillamännle als Gastgeber gleich zu Beginn auf, purzelten in ihren grasgrünen Kostümen über die Straße und vernebelten die Besucher mit grünem Rauch.

Polizei begleitet Umzug in Stuttgart-Hofen

Die Parade ließen die Teilnehmer auf dem Kelterplatz ausklingen, wo sie ihre schweren Masken abnahmen und sich in der Zehntscheuer zur Stärkung das ein Pils genehmigten, bevor es zur Narrenparty in der Grundschul-Turnhalle ging. Nach dem Vorfall im hessischen Volkmarsen hatte die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Dort war ein Mann während des Rosenmontagsumzugs in die Zuschauermenge gefahren. Mehrere Menschen wurden verletzt. In Hofen parkten Streifenwagen an sieben neuralgischen Punkten, um Ähnliches zu verhindern. Zudem waren mehr Beamte im Einsatz.