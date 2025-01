Fasnetserwachen rund um Leonberg: Fasnet ist nichts für Zartbesaitete

7 Pyramidenkunst: Die Renninger Schdoibruch Hexa sind wieder voll in ihrem Element. Foto: Heinz Heiss Foto

Mit viel Krawall und Remmidemmi starten die Hexen in die fünfte Jahreszeit. Die Täuflinge müssen dabei ganz viel Mut beweisen.











Kaum sind die lieblichen Weihnachtsklänge verhallt, starten lautstarke Guggenmusik und fetzige Schlachtrufe: Es geht wieder los mit der Schwäbischen Fasnet. Den Auftakt machten am Sonntag die Renninger Schdoibruch Hexa, die Flachter Strudelbachhexen und die Gebersheimer Leicha-Hexa. Viele Zünfte folgten am 6. Januar traditionell in die Saison, darunter die Masken des FFC Gerlingen, die Gumpa-Hexa aus Rutesheim, die Warmbronner Beerlesklopfer, die 1. Narrenzunft Renningen, und auch die Leonberger Waldhexen und die Ditzinger Glemshexen tanzten zum Auftakt um den Hexenkessel.