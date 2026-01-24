Fasnetauftakt in Markgröningen: Narren übernehmen das Rathaus und tanzen sich warm

In Markgröningen hat die fünfte Jahreszeit begonnen. Bürgermeister Jens Hübner hatte den Narren, die seinen Amtssitz stürmten, nicht viel entgegenzusetzen.
So friedlich kann eine „feindliche Übernahme“ ablaufen: Mit schön gedrechselten Reimen forderten Martin Stach und Stefanie Harsch, die beiden Sitzungspräsidenten der Fasnet-Gilde Markgröningen, am Samstag um kurz nach 15 Uhr den Bürgermeister Jens Hüber zur Herausgabe des Rathausschlüssels auf. Bis Aschermittwoch wolle man die Herrschaft über die Stadt übernehmen. Hübner wehrte sich zunächst in ebenso geschliffenen Reimen: „Auf das Rathaus verzicht ich nicht – was denkst du denn, du kleiner Wicht?“ und ließ sich noch nicht einmal mit den Reizen von Prinzessin Ilaria I aus Calabrien ködern: „Auf die fall’ ich heute bestimmt nicht herein“, gab aber letzten Endes doch klein bei.