Großer Fasnetsumzug: Weil der Stadt: Schöner als Mallorca

41 Wem es im Bierkönig auf Mallorca zu langweilig wird, kann sich an der Weiler Würm austoben: Hier hat ab sofort der Fasnetskönig geöffnet. Foto: Simon Granville

Ufos, Waschsalon, Yoda und Ballermann: Beim großen Fasnetsumzug in Weil der Stadt sind besonders die selbstgebauten Wagen ein Hingucker. Auch in diesem Jahr haben die Narren gut 30 000 Besucher angelockt.











Link kopiert



In der Keplerstadt meint man es ernst mit der Fasnet: „Wer hier Fasching sagt, kriegt den Hintern versohlt!“, werden am Sonntag all jene Menschen ermahnt, die mit der S-Bahn von außerhalb anreisen und sich die Treppen des S-Bahnhofs hochschieben. Die Spielregeln sind jetzt also auch den Fasnetsanfängern klar.