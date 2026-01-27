Fasnet in Weil der Stadt: Die Narren lassen sich ihre spektakulären Wagen 25 000 Euro kosten

In Weil der Stadt laufen die Fasnetsvorbereitungen auf Hochtouren. Markus Renz bringt frischen Wind in den Wagenbau. Was erwartet die Besucher am 15. Februar?
In der Halle im Weil der Städter Spital kreischt die Säge. Ein junger Mann mit Schutzbrille und Baustellenkopfhörern fräst gerade ein überdimensionales Pflanzenblatt nach dem anderen aus dünnen Holzscheiben, während seine Kollegin neben ihm den Pinsel abwechselnd in bunte Farbe tunkt und die Holzstücke in bunte Kunstwerke verwandelt. Die Blätter sollen bald am Geländer des großen Fasnetswagen hängen, der neben den beiden auf seinen Einsatz warten. Die Blätter sind ein Last-Minute-Element: Ein überdimensionaler, exotischer Vogel, zahlreiche Palmen und Plastikblumen sind schon auf dem Gefährt montiert.