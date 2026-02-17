Wo kocht der Hexenkessel bunt, laut und fröhlich? Natürlich in Hofen, wie der Besuch zeigt.
Narri Narro. Die Straßenfasnet hat Hofen fest im Griff. Und das seit mehr als 100 Jahren. Trotz vieler Verwaltungshürden und närrischem Wetter. Am Fasnetsdienstag ist nichts mehr wie sonst in Hofen. Der kleine Neckarort mit seinen 4000 Einwohnern gehört zu Stuttgarts Stadtbezirk Mühlhausen. Bei der Fasnet wird er alljährlich zum besonderen Publikumsmagneten und blüht förmlich auf – noch vor dem Frühling. Den Fasnetsruf „Blüh auf“ kennt jeder, nicht erst seit dem Jubiläumsumzug letztes Jahr mit 100 Jahre „Komma gschwomma“ und 40 Jahre Scillamännle.