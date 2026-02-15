Fasnet in Stuttgart: Fasnet-Chaos in Stuttgart? Wo Sie am Dienstag einkaufen können

Der Fasnetdienstag ist kein Feiertag, doch die Feierlichkeiten in der Stuttgarter Innenstadt sorgen für einen Ausnahmezustand. Wer einkaufen möchte, sollte genau hinschauen.

Narri, narro. Am kommenden Dienstag, 17. Februar, schlängelt sich ab 14 Uhr der närrische Lindwurm in Form des Stuttgarter Fasnetumzugs durch die Innenstadt. Rund 100. 000 Menschen werden entlang der Strecke erwartet. Die Großveranstaltung sorgt dabei nicht nur für Unterhaltung und gute Laune, sondern auch an der einen oder anderen Stelle für Einschränkungen – zum Beispiel im Einzelhandel.

Fasnetdienstag ist in Deutschland kein gesetzlicher Feiertag. Das bedeutet, dass Geschäfte grundsätzlich wie an jedem normalen Werktag geöffnet haben dürfen. Supermärkte, Bäckereien und andere Läden haben in der Regel bis zum Abend auf, wie es auch an einem gewöhnlichen Dienstag der Fall wäre.

Große Supermarktketten oder Einkaufszentren orientieren sich in der Regel an den üblichen Öffnungszeiten. Ob ein Geschäft am Fasnetdienstag früher schließt, entscheidet letztlich der Inhaber oder die Filialleitung selbst. Wir haben bei einigen Geschäften entlang der Umzugsstrecke nachgefragt, wie sie mit der närrischen Lage am Dienstag umgehen.

Fasnetdienstag: Einige haben auf, einige schließen früher, einige haben zu

An der Tübinger Straße kann man auf jeden Fall bei Globetrotter und der B.O.C. (Bike & Outdoor Company) in gewohnter Weise zu den üblichen Öffnungszeiten einkaufen. Ein paar Meter weiter bei C&A an der Königstraße sieht es schon anders aus. Ab 13 Uhr ist dort geschlossen. Das gilt auch für den Spielzeugladen 1000schön an der Eberhardstraße. Ganz geschlossen haben hingegen das Schuhhaus Häsler (Eberhardstraße) und Lederwaren Acker im Königsbau. Letzteres Geschäft nutzt die Gunst der Stunde traditionell für die Inventur.

Um 14 Uhr startet der Umzug. Foto: LICHTGUT

Der VfB Stuttgart lässt sich von ein paar Narren nicht verunsichern und öffnet seinen Shop im Königsbau zu den üblichen Öffnungszeiten. Das gilt beispielsweise auch für die dm-Filiale an der Eberhardstraße.

Wer also auf Nummer sicher gehen möchte, ob das Geschäft seines Vertrauens am Dienstag auch offen hat, sollte die Website des jeweiligen Unternehmens oder die Social-Media-Kanäle unter die Lupe nehmen.