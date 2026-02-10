Fasnet in Stuttgart: Die Cannstatter Jungfrauen – zusammen haben sie 17 Kinder und vier Enkel

Am Fasnetsmontag ziehen die Schnurrgruppen durch Cannstatts Kneipen. Sehnlichst erwartet werden dann die Cannstatter Jungfrauen. Ein Besuch bei einem fröhlich-anarchischen Frauenhaufen.
Ob Agathe, Rösle, Liesl und die anderen auch was mit Sushi anfangen könnten? Vielleicht mögen sie lieber Spätzle, selbstverständlich handgeschabt. Mit Sekt wahrscheinlich schon eher. Der ist schließlich auch gut für den Kreislauf. Sushi und Sekt stehen an diesem Freitagabend auf dem Tisch im Zunfthaus der Kübler, wo sich die Cannstatter Jungfrauen auf ihren Auftritt beim Honoratiorenabend vorbereiten. Später werden sie zur Weinstube am Stadtgraben hinüber gehen.