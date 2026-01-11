Fasnet in Kornwestheim: Wie alte Fasnetsmasken für die Saison zum Glänzen gebracht werden

Seit 55 Jahren gibt es die Maskengruppe bei der Fasnetzunft Kornwestheim. Grund genug, den Aufakt ins närrische Jahr ausgelassen im Martinisaal zu feiern.
Fasnetsmasken verbringen den größten Teil des Jahres im Dunkeln, werden erst zu Beginn eines neuen Jahres von ihren Besitzern wieder ans Tageslicht geholt und wieder zum Glänzen gebracht. Mit ihrem Staubwedel ist die Putzmeisterin auf der Bühne im Martinisaal allerdings viel früher mit dem Frühjahrsputz dran als die sprichwörtliche schwäbische Hausfrau. Als Erstes werden die Masken der kleinen Narren vom Winterstaub befreit. Die beiden Nachwuchs-Hästräger haben Garbenstrickle-Kostüme in kleinen Größen an und lachen mit ihren strahlend frischen Masken fröhlich ins Publikum.