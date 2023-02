Fasnet in Holzgerlingen

30 Wer ist die Schönste im ganzen Land? Drei rothaarige Damen stoßen auf die Fasnet an. Foto: Eibner-Pressefoto/Dimi Drofitsch

Bei der Fasnetsparty der Holzgerlinger Fußballer haben rund 700 Gäste am Donnerstag ordentlich abgefeiert.









Fast 700 Feierwütige kamen am Donnerstagabend in die Stadthalle, wo die Holzgerlinger Fußballer zum „Hotzige Dorschdich“ eingeladen hatten. „Die Stimmung war super, alles friedlich und harmonisch“, freute sich Organisatorin Ute Nordmann über ein gelungenes Fest. „Schon der Vorverkauf war gut gelaufen, und am Abend kamen dann noch einmal einige Leute.“

Die Schnaidrebbler aus Hildrizhausen machten mit Guggenmusik den Auftakt, zwei DJs brachten das Partyvolk dann zum Tanzen. In früheren Jahren hatten die Holzgerlinger Fußballer eine Band am Start, diesmal verzichteten die Organisatoren aber auf Livemusik. „Die DJs haben das super gemacht und für ordentlich Stimmung gesorgt“, sagte Nordmann. Die beiden Bars im Foyer und in der Halle waren gut besucht. Dank etlicher Helfer aus der Fußballabteilung ging alles reibungslos über die Bühne. „Wir haben die Stadthalle für das nächste Jahr bereits wieder reserviert“, erklärte Nordmann.