Der Fellbacher Carneval Club hat am Dreikönigstag die fünfte Jahreszeit eingeläutet – mit einem Fackelzug der Hästräger und einer närrischen Party.
Der beleuchtete Tannenbaum vor der neuen Kelter der Weingärtner Fellbach und die Weihnachtsbeleuchtung an den Häusern in der Kappelbergstraße passten nicht zum närrischen Treiben rundherum. Am Dreikönigstag wurde vom Fellbacher Carneval Club mit dreifachem Ha-Tschi, Feuerwerk, Guggenmusik und dem Wecken der Weingeister die fünfte Jahreszeit eingeläutet, die bis zum Aschermittwoch am 18. Februar geht.