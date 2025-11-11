Fasnet in Bad Cannstatt: Seit 100 Jahren ist Familie Kauderer bei den Küblern – „Seit der Geburt im Häs“

Er ist seit einem halben Jahrhundert bei den Küblern dabei. „Seit ich laufen kann“, sagt der Cannstatter Oberkübler Steffen Kauderer. Das hat in der Familie Tradition. Wie kommt das?
Wenn der Schultes in der Sauerwasserstadt Bad Cannstatt abgesetzt werden muss, ist Oberkübler Steffen Kauderer regelmäßig lautstark mit Mikrofon und viel Humor zur Stelle – beim Rathaussturm. Dann ist er voll in seinem Element, schaut überall, dass alles klappt. In seinem Leben hat er schon mehr als 30 Rathausstürme erlebt – als Kübler. „Wenn die Fasnet kommt, juckt es einen“, sagt der 54-Jährige und lacht verschmitzt. Er ist von klein auf mit dabei und feiert die Tradition des Fasnets- und Brauchtumsvereins Kübelesmarkt Bad Cannstatt auch unter dem Jahr. Schließlich hat der Verein eine Musik-, Tanz- und eine eigene Theatergruppe, die Scheureburzler. Kauderer sagt: „Jedes Jahr ist es anders“.