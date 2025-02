Fasnet in Bad Cannstatt: Cannstatter Altstadt wird zur Sicherheitszone

Die fünfte Jahreszeit geht in die heiße Phase. Damit die Narren in Bad Cannstatt sicher feiern können, werden mehrere Gassen für Autos gesperrt. Bis 4. März kommt es zu Verkehrseinschränkungen.

Ob mit Häs oder ohne – die Cannstatter Altstadt wird an diesem Donnerstagabend wieder zu einem Publikumsmagnet. Hunderte von Narren werden zum Kübelesrennen auf den Marktplatz strömen – vorbei an massiven Stahlpollern. Nach dem Terroranschlag in München hat die Stadt Stuttgart bei der Straßenfasnet die Sicherheitsvorkehrungen deutlich erhöht.

Diese bringen bis zum Dienstag, 4. März, einige Verkehrseinschränkungen mit sich. Am Schmotzigen Donnerstag findet um 17 Uhr der Rathaussturm in Stuttgarts größtem Stadtbezirk statt. Im Anschluss beginnt gegen 19 Uhr das Kübelesrennen auf dem Marktplatz. Hierfür werden der Marktplatz, die Küblergasse und die Marktstraße ab Höhe Badergasse ab 16 Uhr voll gesperrt. Eine Ein- und Ausfahrt in diesen Bereich wird somit von Donnerstag, 27. Februar, ab 16 Uhr bis Freitag gegen zwei Uhr nicht möglich sein.

Zu beachten ist, dass die Ein- und Ausfahrt auf den Marktplatz schon vor der Sperrung eingeschränkt wird und es auch am nächsten Morgen bleibt. So sind die Ein- und Ausfahrt am Donnerstag bis 16 Uhr und am Freitagvormittag nur über drei Zufahrtspunkte möglich: nämlich an den Einmündungen Marktstraße/Überkinger Straße, Marktstraße/Wilhelmsplatz und Marktplatz/Lammgasse.

Rosenmontag: Küblergasse wegen Tribunal gesperrt

Am Rosenmontag ist von 16 bis 20 Uhr die Küblergasse aufgrund des „Tribunals“ voll gesperrt. Auch am Fasnetsdienstag gibt es von 12 bis 18 Uhr mehrere Veranstaltungen in der Altstadt: das Geizigrufen und der Kinderumzug mit anschließender Prämierung. Hierfür sind der Marktplatz, die Küblergasse und die Marktstraße ab dem Thaddäus-Troll-Platz bis zur Badergasse voll gesperrt. Die Schwerbehindertenparkplätze auf dem Marktplatz werden vom 27. Februar bis zum 4. März in die Sulzbachgasse und in die Spreuergasse verlegt.