20 Guggenmusik vor dem Tannenbaum – das gibt’s nur an Dreikönig. In Leonberg und Umgebung sind die Narren los. Foto: Simon Granville

Beim Maskenabstauben in Leonberg und Umgebung erwachen die Narren zum Leben. Musik, Narrenrufe und Gemeinschaft läuten die Fasnet ein. Wir zeigen die Bilder.











Das neue Jahr steht in den Startlöchern und wie immer werden die weihnachtlichen Festivitäten direkt von den nächsten abgelöst. Statt besinnlich wird’s nun wild, denn die Fasnet steht vor der Tür: Überall in der Region machen sich die Narren bereit für die fünfte Jahreszeit. Um den Dreikönigstag werden traditionell die Häs der Zünfte und Vereine abgestaubt.