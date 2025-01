Die Faschingszeit bewegt sich langsam, aber sicher auf ihren Höhepunkt zu. Auch auf der Filderebene finden Prunksitzungen, Umzüge und Kinderpartys statt. Das Internet findet etliche Termine. Einige sollen hier vorgestellt werden.

Prunksitzungen Die große Kostümprunksitzung der Zunft Die Filderer aus Leinfelden findet bereits an diesem Samstag, 1. Februar, in der Filderhalle statt. Das üppige Bühnenprogramm startet um 18 Uhr, im Anschluss geht es zur Aftershow-Party. Der Online-Kalender des Narrenbundes Neuhausen findet gleich vier Kostüm-Prunksitzungen in der Egelsee-Festhalle, nämlich am 7. und 8. Februar sowie am 14. und 15. Februar. Auch in Stuttgart stehen Prunksitzungen an, etwa die der Gesellschaft Zigeunerinsel Stuttgart am 22. Februar in der Alten Reithalle. In der Versammlungshalle an der Albschule in Degerloch findet zudem am 15. Februar die „spektakuläre Karnevalsshow“ der Gesellschaft Möbelwagen statt, zu der auch das Stuttgarter Stadtprinzenpaar erwartet wird.

Kinderfasching Vor allem die Kleinen sollen ihren Spaß an der fünften Jahreszeit haben. Die Bonländer Narrenzunft Sai-Soicher richtet ihren Kinderfasching am 8. Februar ab 14 Uhr in der Uhlberghalle in Bonlanden aus. Eine Woche später, am 15. Februar, veranstaltet die Tanzschule Chiara Matt ab 14 Uhr ihren ersten Kinderfasching in der Gemeindehalle Sielmingen. Parallel dazu richten die Heuler-Hexen aus Sielmingen ihr Kinderevent in der Weilherhauhalle Plattenhardt aus. Am Faschingsdienstag, 4. März, können Mädchen und Jungen beim Fasching des Musikvereins Stetten in der Festhalle bei der Lindachschule toben. Der Vorverkauf startet am 15. Februar. Die Veranstaltung der Filderer am 1. März beginnt um 13 Uhr in der Filderhalle in Leinfelden.

Rathausstürme In der Fasnetshochburg Neuhausen, wo der Narrenbund regiert, wird am Schmotzigen Donnerstag traditionell das Rathaus gestürmt. Auf dem Schlossplatz wird zudem der Hexentanz vollführt. Start ist um 19.11 Uhr. Ebenfalls am 27. Februar ist ab 11.11 Uhr der Rathaussturm in Aichtal, angezettelt von den Täleshexen Aichtal und der Narrenzunft Grötzingen. Am Freitag, 28. Februar, sind dann die Filderer dran und übernehmen ab 16 Uhr symbolisch die Geschicke im Rathaus in Leinfelden. Am gleichen Tag findet in Plattenhardt die Rathausbegehung der ortsansässigen Zunft Feen und Brunnengoischter gemeinsam mit Kindergartenkindern statt.

Fasnetumzüge

Umzüge Auch Umzüge gibt es in der Region einige, etwa am 23. Februar in Kirchheim oder am Faschingsdienstag durch Stuttgart. Der mittlerweile 60. Fasnetumzug des Narrenbundes Neuhausen ist am 2. März und startet um 13.33 Uhr, am 4. März ist dann der dortige Kinderumzug. Die Musberger Siebenmühlental-Hexen lassen am Schmotzigen Donnerstag wieder ab 17 Uhr den Kinderumzug durch die Straßen zum Kirchplatz ziehen. Dort wird dann der Narrenbaum aufgestellt. Später geht’s für die Mädchen und Jungen zur Minidisco. Klein, aber fein ist auch der Kinderumzug am Rosenmontag durch Stuttgart-Sillenbuch. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Bezirksrathaus.

Partys Feiern können sie, die Narren. Die Täleshexen Aichtal beispielsweise nehmen die Festhalle Aich am 27. Februar zur Hexennacht in Beschlag. Am 1. März steht die Musberger Festhalle ab 20.03 Uhr beim Lassada Fatza der Siebenmühlental-Hexen Kopf. Ebenfalls am 1. März richten ab 20 Uhr die Filderer ihre Schlager-Faschingsfete in der Filderhalle in Leinfelden aus. Die Scheurenfasnet der Freien Narrenzunft Echterdingen ist am 4. März ab 17.33 Uhr – Fasnetsverbrennung inklusive.