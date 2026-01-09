Fasnet auf den Fildern: Hier feiern kleine Prinzessinnen und Piraten

Die Fasnet ist vor allem auch für Mädchen und Jungen faszinierend. Auf der Filderebene finden viele Faschingsveranstaltungen für Kinder statt. Einige Beispiele.

Narri-Narro, so langsam geht es in die heiße Phase der Fasnet. Die vielen Vereine und Zünfte hierzulande haben ihre Masken längst abgestaubt und feiern auf zahlreichen Veranstaltungen, etliche Fans der fünften Jahreszeit bereiten sich zudem auf Umzüge vor. Auch die Kinder dürfen natürlich wieder mitfeiern. Besonders früh findet in diesem Jahr der Kinderfasching der Filderer in Leinfelden statt. Die Narrenzunft empfängt kleine Prinzessinnen, Piraten, Tiger, Hexen und Feuerwehrleute bereits am 25. Januar im großen Saal der örtlichen Filderhalle. Grund: Die Halle wird ab Februar saniert und steht dann nicht mehr zur Verfügung. Die Party startet um 13 Uhr.

Der Kinderfasching der Bonländer Narrenzunft Sai-Soicher ist am 31. Januar in der Uhlberghalle in Bonlanden. Der Startschuss fällt um 14 Uhr, das Ende ist für 18 Uhr angesetzt. Ausgerichtet wird die Veranstaltung in Kooperation mit dem Spielmannszug der Filderer aus Leinfelden. Kinder ab vier Jahren zahlen vier Euro Eintritt, jüngere feiern kostenfrei mit. Die Sai-Soicher weisen darauf hin, dass es aus organisatorischen Gründen in diesem Jahr keinen Vorverkauf gibt.

Tanzen mit den Heuler-Hexen

Die Heuler-Hexen aus Sielmingen richten ihren Kinderfasching am 1. Februar in der Weilerhauhalle in Plattenhardt aus. Die Veranstaltung findet zwischen 14 und 17 Uhr statt, angekündigt werden Musik, Tanz, Spiele und Bewirtung. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten zum Preis von drei Euro gibt es unter anderem bei Getränke Schweizer in Plattenhardt und Schweizer Haushaltswaren in Bonlanden. Die Narrenzunft Echterdingen feiert am 7. Februar im Walter-Schweizer-Kulturforum. Die Veranstaltung startet um 14 Uhr. Der Kartenvorverkauf hat auch hier bereits begonnen. Restposten sind laut der Narren-Homepage bei Blumen Heimerdinger erhältlich.

Ein besonderes Erlebnis für viele Kinder von der Filderebene ist stets der Kinderumzug der Musberger Siebenmühlental-Hexen. Er findet traditionell am schmotz’gen Donnerstag statt, heuer fällt der auf den 12. Februar. Der Umzug startet um 17.11 Uhr an der Haublickstraße, wenig später wird dann auf dem Kirchplatz der Narrenbaum aufgestellt, damit die Hexen um ihn herumtanzen können. Weitergeschwoft wird dann bei der Kinderdisco in der Festhalle. Die Tanzschule Chiara Matt veranstaltet ebenfalls wieder einen Kinderfasching. Diesmal findet er am 14. Februar ab 14 Uhr in der Gemeindehalle in Sielmingen statt. Auftreten werden Garden und Tanzmariechen, auch Showtänze, Spiele, ein Clown, eine Tombola und Glitzer-Tattoos stehen auf dem Programm. Die Tickets zum Preis von fünf Euro sind schon heute in der Tanzschule erhältlich.

Der Musikverein Stetten ist mit seinem Kinderfasching traditionell erst am Faschingsdienstag dran. Am 17. Februar können Mädchen und Jungen in der Stettener Festhalle toben. Die Saalöffnung ist um 14 Uhr, gefeiert werden kann bis 17 Uhr. Wer an dem Tag lieber unter freiem Himmel närrisch sein möchte, kann beispielsweise nach Neuhausen zum traditionellen Kinderumzug des örtlichen Narrenbunds gehen. Der startet um 13.33 Uhr an der Kirchstraße und endet am Schlossplatz. Dort ist laut Verein ein kleines Programm geplant, auch Bewirtung wird es vor Ort geben.