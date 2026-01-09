Fasnet auf den Fildern: Hier feiern kleine Prinzessinnen und Piraten

Die Fasnet ist vor allem auch für Mädchen und Jungen faszinierend. Auf der Filderebene finden viele Faschingsveranstaltungen für Kinder statt. Einige Beispiele.
Narri-Narro, so langsam geht es in die heiße Phase der Fasnet. Die vielen Vereine und Zünfte hierzulande haben ihre Masken längst abgestaubt und feiern auf zahlreichen Veranstaltungen, etliche Fans der fünften Jahreszeit bereiten sich zudem auf Umzüge vor. Auch die Kinder dürfen natürlich wieder mitfeiern. Besonders früh findet in diesem Jahr der Kinderfasching der Filderer in Leinfelden statt. Die Narrenzunft empfängt kleine Prinzessinnen, Piraten, Tiger, Hexen und Feuerwehrleute bereits am 25. Januar im großen Saal der örtlichen Filderhalle. Grund: Die Halle wird ab Februar saniert und steht dann nicht mehr zur Verfügung. Die Party startet um 13 Uhr.