Fashionshow als Hommage an den Designer: Gwyneth Paltrow ehrt verstorbenen Valentino mit besonderem Look

In Rom wurde eine Valentino-Show zu Ehren des verstorbenen Designers präsentiert. Gwyneth Paltrow zog in einem limettengrünen Kleid alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin galt als enge Freundin und Muse des Modeschöpfers.

Gwyneth Paltrow (53) besuchte am Donnerstag in Rom eine besondere Valentino-Show, die dem verstorbenen Designer Valentino Garavani (1932-2026) gewidmet war. Im historischen Palazzo Barberini wurde die Modenschau als Hommage an die italienischen Wurzeln des Labels inszeniert - bewusst abseits der offiziellen Fashion Weeks. Der legendäre Modeschöpfer starb am 19. Januar 2026 im Alter von 93 Jahren.

Gwyneth Paltrow trug bei der Ready-to-Wear-Show ein limettengrünes Babydoll-Kleid über einer weiß gemusterten Strumpfhose aus dem Valentino Pre-Fall 2026 Lookbook und zog damit alle Blicke auf sich.

Gwyneth Paltrow galt als Muse von Valentino

Gwyneth Paltrow gilt als Valentino-Ikone und war dem Designer über viele Jahre eng verbunden - als Freundin ebenso wie als Muse. Bei zahlreichen bedeutenden Anlässen trug sie Kreationen des Modeschöpfers, darunter auch ihr Hochzeitskleid zur Trauung mit Brad Falchuk (55) im Jahr 2018.

An Valentinos Todestag erinnerte Gwyneth Paltrow mit einem bewegenden Beitrag auf Instagram an den italienischen Designer. Dazu teilte sie ein Bild, auf dem sie ihm einen Kuss auf die Wange gibt, und schrieb dazu: "Ich hatte das große Glück, Valentino kennenzulernen und zu lieben - den wahren Menschen im Privaten. Den Mann, der Schönheit liebte, seine Familie, seine Musen und seine Freunde. Seine Hunde, seine Gärten und eine gute Hollywood-Geschichte. Ich habe ihn so sehr geliebt."