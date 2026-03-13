Fashionshow als Hommage an den Designer: Gwyneth Paltrow ehrt verstorbenen Valentino mit besonderem Look

In Rom wurde eine Valentino-Show zu Ehren des verstorbenen Designers präsentiert. Gwyneth Paltrow zog in einem limettengrünen Kleid alle Blicke auf sich. Die Schauspielerin galt als enge Freundin und Muse des Modeschöpfers.
Gwyneth Paltrow (53) besuchte am Donnerstag in Rom eine besondere Valentino-Show, die dem verstorbenen Designer Valentino Garavani (1932-2026) gewidmet war. Im historischen Palazzo Barberini wurde die Modenschau als Hommage an die italienischen Wurzeln des Labels inszeniert - bewusst abseits der offiziellen Fashion Weeks. Der legendäre Modeschöpfer starb am 19. Januar 2026 im Alter von 93 Jahren.