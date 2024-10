Fashion Week Recap: Frühling/Sommer 25: Warum warten? Diese Modetrends für 2025 wollen jetzt schon alle tragen

(the/spot) 07.10.2024 - 23:21 Uhr , aktualisiert am 07.10.2024 - 23:21 Uhr

1 Die Chanel-Show war wie immer eines der Highlights der Fashion Week in Paris: Diese Trends vom Laufsteg für 2025 wollen alle jetzt schon tragen. Foto: ddp images / Gao Jing Xinhua / eyevine

Die Fashion Shows für Frühjahr und Sommer 2025 sind vorbei, die Trends für das kommende Jahr stehen fest. Einige der vorgestellten Modetrends sind so schön, dass echte Mode-Fans nicht länger warten wollen. So lassen sich die Styles bereits im Herbst und Winter tragen.











Die Fashion Weeks für Frühjahr und Sommer 2025 sind vorbei. Die Entwürfe der Designerinnen und Designer in London, Paris, New York und Mailand haben die Sehnsucht nach frischen Styles geweckt. Einige der kommenden Modetrends lassen sich bereits jetzt schon wunderbar in unsere Herbst- und Wintergarderobe integrieren. Hier sind die wichtigsten Mode-Entwicklungen, die Mode-Fans jetzt schon tragen wollen.