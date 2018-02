Fashion Week Paris 2018 Winterkollektion fällt düster und luftig aus

Von red 28. Februar 2018 - 12:24 Uhr

In der französischen Hauptstadt Paris wurden die Trends für den nächsten Herbst und Winter vorgestellt. Bei der Modenschau von Dior lief unter anderem Supermodel Cara Delevingne über den Laufsteg.





Paris - Während sich der Normalbürger auf das Ende der klirrenden Kälte freut, ist die Modewelt schon einen Schritt weiter: In den nächsten Tagen präsentieren angesagte Designer der Welt bei der Fashion Week in Paris Frauen-Mode für den kommenden Herbst und den nächsten Winter. Eine Woche dauert der Mode-Marathon, der Stars und Sternchen aus der ganzen Welt in die französische Metropole lockt. Die Veranstaltung wird, wie auch in den Jahren zuvor, von der „Fédération de la Haute Couture et de la Mode“ organisiert.

Den Auftakt feierte die Show der jungen Pariser Designerin Marine Serre. Große Modemarken wie Christian Dior und Yves Saint-Laurent präsentierten im weiteren Verlauf des Tages ihre Winter-Kollektionen für 2018/19. Für Dior lief unter anderem Supermodel Cara Delevingne über den Laufsteg.

