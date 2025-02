In New York finden im Rahmen der Fashion Week auch wieder zahlreiche Partys statt. Mit dabei ist unter anderem Nachwuchsmodel Leni Klum.

Nachwuchsmodel Leni Klum (20) sorgt derzeit in ihrer Wahlheimat New York City für Aufsehen. Die Tochter von Heidi Klum (51) wurde dort unter anderem auf einer Party des Labels Stella McCartney abgelichtet. Die 20-Jährige legte dabei einen glamourösen Auftritt in einer grauen Kombination aus Trägertop und dazu passender Anzughose hin.

Das Oberteil trug Leni Klum halb geöffnet, sodass ihr durchtrainierter Bauch zum Vorschein kam. Dazu kombinierte sie eine farblich zum Outfit passende Handtasche und spitze, dunkle Pumps. Ihre Haare hatte sie streng nach hinten gebunden.

Leni Klum feiert die Fashion Week in New York

Auch auf der "Veronica Beard"-Party wurde Leni Klum in New York, wo gerade die Fashion Week stattfindet, fotografiert. Dieses Mal mit offenen und zu Wellen frisierten Haaren sowie einem hellbraun-weiß gestreiften Outfit, das aus Hose und Bluse bestand.

Bald ist Leni Klum auch wieder in Deutschland zu sehen. Sie ist zum Auftakt der 20. Staffel "Germany's next Topmodel" als Gastjurorin dabei. Die neuen Folgen der TV-Show von Heidi Klum starten am Donnerstag, dem 13. Februar. Leni hat in der ProSieben-Castingsendung schon seit 2022 Auftritte.

Sie feierte mit 16 Jahren ihr Modeldebüt

Bereits im Alter von 16 Jahren unternahm Leni Klum ihre ersten Schritte in der Modelbranche. An der Seite von Mama Heidi stand sie Ende 2020 erstmals für das Cover der deutschen "Vogue" vor der Kamera. Es folgten schnell Solo-Titel für das "Hunger Magazine" und die "Glamour", im August 2021 schritt sie in Venedig für Dolce & Gabbana über den Laufsteg. Gemeinsam mit ihrer Mutter hat sie zudem bereits mehrere Lingerie-Kampagnen absolviert. Neben dem Modeln baut sie sich außerdem ein zweites Standbein auf: Leni Klum studiert seit ihrem Highschool-Abschluss im Jahr 2022 Innenarchitektur an einer Universität in New York City.