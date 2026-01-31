Fashion Week: Jerry Hall und Elizabeth Jagger im Seiden-Partnerlook in Berlin

Jerry Hall und ihre Tochter Elizabeth Jagger haben bei der Berlin Fashion Week für Aufsehen gesorgt. Das Mutter-Tochter-Duo erschien zur Marc-Cain-Show in aufeinander abgestimmten Seiden-Outfits in winterlichen Farbtönen.

Jerry Hall (69) und ihre Tochter Elizabeth Jagger (41) legten am Freitag (30. Januar) einen stilsicheren Auftritt bei der Berlin Fashion Week hin. Das Mutter-Tochter-Duo besuchte gemeinsam die Show des deutschen Modelabels Marc Cain - und bewies dabei einmal mehr, dass guter Modegeschmack offenbar in der Familie liegt.

Die ehemalige Supermodel-Ikone präsentierte sich in einem grünen Seidenoutfit, darüber ein eisblauer Mantel mit hellem Innenfutter. Glitzernde Pumps und eine passende Handtasche komplettierten den Look. Ihr langes blondes Haar trug Hall glatt, leuchtend roter Lippenstift setzte einen markanten Akzent. Tochter Elizabeth entschied sich für ein blassviolettes Seiden-Minikleid mit weißen floralen Details, dazu ein weißer Trenchcoat und zierliche fliederfarbene Kitten Heels. Eine violette Fransentasche und eine Brosche vervollständigten ihren Look.

Winterliche Farben, perfekte Harmonie

Die beiden setzten auf winterliche Farbtöne - eisiges Blau und zartes Lavendel - die wunderbar miteinander harmonierten, ohne identisch zu wirken. Bei der gut besuchten Veranstaltung wurden sie laut dem "People"-Magazin unter anderem an der Seite von "Gossip Girl"-Star Kelly Rutherford (57) gesichtet.

Elizabeth ist eines von vier Kindern, die Jerry Hall mit Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger (82) hat. Die beiden lernten sich 1976 kennen - zu einem Zeitpunkt, als Hall noch mit Musiker Bryan Ferry verlobt war und Jagger noch mit seiner damaligen Frau Bianca verheiratet. In ihrer Autobiografie "Jerry Hall: My Life in Pictures" erinnerte sich Hall daran, dass Ferry "geschmeichelt von Micks Aufmerksamkeit" gewesen sei, aber auch bemerkt habe, dass Mick "vernarrt" in sie war.

Eine bewegte Liebesgeschichte

Im Mai 1977 begannen Hall und Jagger schließlich eine Affäre. Gemeinsam bekamen sie vier Kinder: Elizabeth, James Leroy Augustin (geb. 1985), Georgia May (34) und Gabriel Luke Beauregard (28). 1990 gaben sich die beiden bei einer Zeremonie in Indonesien das Jawort - die Ehe war jedoch rechtlich nicht bindend und wurde 1999 annulliert.

Jerry Hall ging 2016 eine neue Ehe mit dem ehemaligen Fox-Corporation-Chef Rupert Murdoch (94) ein. Nach sechs Jahren Ehe trennte sich das Paar 2022. Mick Jagger ist inzwischen mit Melanie Hamrick (38) verlobt.