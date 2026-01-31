Fashion Week: Jerry Hall und Elizabeth Jagger im Seiden-Partnerlook in Berlin

Jerry Hall und ihre Tochter Elizabeth Jagger haben bei der Berlin Fashion Week für Aufsehen gesorgt. Das Mutter-Tochter-Duo erschien zur Marc-Cain-Show in aufeinander abgestimmten Seiden-Outfits in winterlichen Farbtönen.
Jerry Hall (69) und ihre Tochter Elizabeth Jagger (41) legten am Freitag (30. Januar) einen stilsicheren Auftritt bei der Berlin Fashion Week hin. Das Mutter-Tochter-Duo besuchte gemeinsam die Show des deutschen Modelabels Marc Cain - und bewies dabei einmal mehr, dass guter Modegeschmack offenbar in der Familie liegt.