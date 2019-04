Fashion Week in Sao Paulo

1 Sao Paulo Fashion Week: Tales Soares wird von den Sanitätern auf dem Laufsteg behandelt Foto: imago images / Fotoarena

Tragisches Ereignis am letzten Tag der Fashion Week in Sao Paulo. Das brasilianische Männer-Model Tales Soares ist auf dem Laufsteg zusammengebrochen und gestorben.

Der 26-jährige Tales Soares ist offenbar gestorben, nachdem er auf der Fashion Week in Sao Paulo auf dem Laufsteg zusammengebrochen ist. In einem Statement der Organisatoren der Show auf Instagram heißt es, das brasilianische Männer-Model sei während der Modenschau plötzlich erkrankt. Sanitäter hatten ihn noch auf dem Catwalk behandelt, dann wurde Soares in ein Krankenhaus gebracht, wo er für tot erklärt wurde. Die Todesursache ist unklar.

Die Zeitung "Folha de S. Paulo" berichtete, dass Soares bei seiner Präsentation gestolpert und gefallen sei. Dem Bericht zufolge hätten im Publikum einige Leute gedacht, der Sturz sei Teil der Show. Die Fashion Week in Sao Paulo ist gestern zu Ende gegangen. Der tragische Vorfall ereignete sich während der Show des Labels Ocksa.