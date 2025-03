Fashion Week in Paris: Model-Debüt seiner Tochter: Liev Schreiber sauer wegen Nepo-Kritik

Liev Schreiber (57) konnte während der Fashion Week in Paris als stolzer Vater das Laufsteg-Debüt seiner Tochter Kai (16) beobachten. Seine gemeinsame Tochter mit Ex-Frau Naomi Watts (56) lief für ihren allerersten Model-Job für die Modemarke Valentino über den Runway - danach äußerten einige Stimmen Kritik an ihrem Debüt, da sie aufgrund ihrer Eltern ein sogenanntes Nepo-Baby sei. Für diese kritischen Stimmen habe er als Vater kein Verständnis, wie Liev Schreiber später im Gespräch mit "TMZ" offenbarte.

"Ich verschwende keinen Gedanken an die Hater", so Schreiber. "Ich werde es euch erklären: Was wäre, wenn Sie ein professioneller Schauspieler wären, und Ihre Kinder würden sich dazu entscheiden, dass sie etwas auf dieser Welt machen möchten? Können sie sich aussuchen, was Sie vorher getan haben?"

Lesen Sie auch

"Sie hat einen wunderbaren Job gemacht"

Es sei egal, dass er ein berühmter Schauspieler sei, so Schreiber. Kai solle in der Lage sein, ihre eigenen Träume zu verfolgen. "Es ist ihr Leben. Sie macht mit ihrem Leben, was sie will und ich bin superstolz auf sie. Ich denke, sie hat einen wunderbaren Job gemacht bei der Show."

Von ihrem Laufsteg-Debüt bei der Ready-to-Wear-Show von Alessandro Michele (52) für Valentino veröffentlichte Kai Schreiber einen freudigen Instagram-Post. Sie postete Fotos von ihrem Outfit und mehrere Behind-the-Scenes-Eindrücke, dazu schrieb sie: "Mein Herz ist so voll." Auch ihre Mutter Naomi Watts konnte sich vor Stolz kaum halten. Sie veröffentliche ebenfalls Fotos von ihrer Tochter in Paris und schrieb dazu: "Das ist mein Maison Valentino Baby! Ich quietsche vor Stolz."

Naomi Watts und Liev Schreiber trennten sich 2016

Die 16-Jährige ist die einzige Tochter der Hollywoodstars, die sich 2016 nach elf gemeinsamen Jahren trennten. Die Ex-Partner haben zudem den gemeinsamen Sohn Sasha (17).

Beide fanden nach der Trennung ein neues Liebesglück und wagten sogar den Schritt in eine Ehe. Naomi Watts ist seit 2023 mit Schauspieler Billy Crudup (56) verheiratet. Liev Schreiber sagte im Juli 2023 Ja zu der ehemaligen Miss South Dakota Taylor Neisen. Einen Monat später kam Tochter Hazel Bee zur Welt.

Nepo-Models sorgen im Netz für Kritik

Vor allem im Netz sind die Töchter berühmter Schauspieler harter Kritik ausgesetzt, wenn sie sich als Model für bekannte Marken versuchen. So sorgt beispielsweise derzeit ein Laufsteg-Auftritt von Sunday Rose Kidman-Urban (16) auf dem "Vogue"-TikTok-Kanal für Häme in den Kommentarspalten.

Die Tochter von Nicole Kidman (57) lief während der Paris Fashion Week zum zweiten Mal für Miu Miu und wird nun einmal mehr als Nepo-Baby kritisiert. "Vetternwirtschaft bestimmt die Industrie", heißt es dort zum Beispiel, oder auch: "Denkt an all die Leute, die wirklich Model-Potenzial haben, die diese Chancen nicht bekommen, weil sie an solche Menschen vergeben werden."