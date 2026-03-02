Madonna und ihr Partner Akeem Morris tauchten in Mailand in die Modewelt ein. Am Wochenende besuchte das Paar die Fashion Week und machte zudem Halt in einem Store eines Modelabels. Bei beiden Auftritten präsentierten sich die beiden in auffälligen, stilbewussten Looks.

Madonna (67) war am Sonntag im Rahmen der Milan Fashion Week mit ihrem Partner Akeem Morris (29) unterwegs. Gemeinsam besuchten sie die neue Boutique des Labels Ann Demeulemeester. Das Paar, das 38 Jahre trennt, setzte bei seinem Ausflug auf lässige Looks. Die Sängerin trug einen schwarzen Mantel mit breitem Fellkragen über einem Kleid mit Faltenrock. Dazu kombinierte sie schwarze Boots und wie gewohnt eine übergroße Sonnenbrille. Ihre Haare waren zu Wellen gestylt.

Der ehemalige jamaikanische Fußballer wurde in einer schwarzen Lederjacke, einer passenden Hose und einem weißen Henley-Shirt fotografiert. Lederhandschuhe, eine Cap und eine Sonnenbrille komplettierten den Look.

Front Row bei der Fashion Week

Bereits am Samstagabend genoss das Paar ein Date in der italienischen Modemetropole. Bei der Modenschau von Dolce & Gabbana nahmen sie in der ersten Reihe Platz. Die Queen of Pop entschied sich für ein schwarzes Korsettkleid mit knappem Satinrock, das sie auch auf Instagram präsentierte. Ein schwarzer Blazer, eine Strumpfhose und High Heels unterstrichen den düsteren Look, während türkise Handschuhe einen auffälligen Akzent setzten. Morris kam in einem schwarzen Anzug.

Madonna hatte ihre Liebe zu Morris im Juli 2024 in einem inzwischen gelöschten Instagram-Post öffentlich gemacht. Eines der Fotos zeigte, wie sie das traditionelle Feuerwerk zum 4. Juli betrachten. Schon zwei Jahre zuvor standen sie für Madonnas Cover auf dem US-Magazin "Paper" gemeinsam vor der Kamera.

Zuletzt teilte die Sängerin zum Valentinstag ein neues Pärchenfoto. Darauf schmiegt sich Morris im Bett von hinten an Madonna, die mit einem verführerischen Blick in die Kamera schaut. Mit verschränkten Armen bedeckt sie ihre nackte Haut.