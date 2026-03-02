Madonna und ihr Partner Akeem Morris tauchten in Mailand in die Modewelt ein. Am Wochenende besuchte das Paar die Fashion Week und machte zudem Halt in einem Store eines Modelabels. Bei beiden Auftritten präsentierten sich die beiden in auffälligen, stilbewussten Looks.
Madonna (67) war am Sonntag im Rahmen der Milan Fashion Week mit ihrem Partner Akeem Morris (29) unterwegs. Gemeinsam besuchten sie die neue Boutique des Labels Ann Demeulemeester. Das Paar, das 38 Jahre trennt, setzte bei seinem Ausflug auf lässige Looks. Die Sängerin trug einen schwarzen Mantel mit breitem Fellkragen über einem Kleid mit Faltenrock. Dazu kombinierte sie schwarze Boots und wie gewohnt eine übergroße Sonnenbrille. Ihre Haare waren zu Wellen gestylt.