Fashion Week in Mailand: David Beckham veräppelt seinen Sohn Romeo

Romeo Beckham (22) hatte am Freitag (28. Februar) bei der Fashion Week in Mailand einen Überraschungsauftritt auf dem Laufsteg der Herbst/Winter-Kollektion von Versace. Der Sohn von David Beckham (49) und Victoria Beckham (50) lief in einer schwarzen Hose und mit einem silber-grauen Oberteil, schwarzen Lederhandschuhen und todernstem Blick über den Catwalk.

Seine Eltern feierten den Laufsteg-Job ihres Sohnes bei dem Luxuslabel mit einer lustigen Instagram-Story. David Beckham postete mit seinem Account ein Bild seines Sohnes von der Show und schrieb dazu: "Ich bin stolz auf dich, Junge". Den Witz machte die musikalische Untermalung aus: Zu dem Foto wählte Beckham den Song "Versace on the Floor" von Bruno Mars (39).

Sexy Time auf dem Laufsteg

In dem sexy R&B-Song geht es weniger um Versace als mehr um "sexy time", wobei ein Kleid der Marke lediglich eine Nebenrolle spielt. Mars verzehrt sich nämlich nach einer Frau und bittet sie wiederholt, ihr Designerdress auszuziehen: "Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore / No, you won't need it no more / Let's just kiss 'til we're naked, baby / Versace on the floor /Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl".

In Kombination mit Beckhams schummrigen Laufsteg-Auftritt und seinem ernsten Blick während des Jobs ist die Story tatsächlich ein Lacher. Auch für Victoria Beckham, die die Story ihres Mannes repostete und noch zusätzlich und mit mehreren Ausrufezeichen darauf hinwies: "Dafür müsst ihr müsst den Sound anmachen".

Romeo Beckham dürfte es gelassen nehmen - er ist nicht neu im Model-Business. Sein Model-Debüt gab er schon im Alter von zehn Jahren bei einer Burberry-Kampagne für Kinder, damals zusammen mit dem heutigen Supermodel Cara Delevingne (32).

Romeo James Beckham ist das zweite Kind von David und Victoria, die seit 1999 verheiratet sind. Das Paar hat zudem den 25-jährigen Brooklyn Joseph, den 20-jährigen Cruz David und die 13-jährige Harper Seven.