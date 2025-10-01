Fashion Week: Cara Delevingne mit Beatles-Hommage bei Stella McCartney

Cara Delevingne setzte bei Stella McCartneys Pariser Show ein musikalisches Statement: Sie trug ein Top mit dem Titel des Beatles-Klassikers "Come Together". Helen Mirren eröffnete die Show zur nachhaltigen Kollektion der Designerin mit einer gesprochenen Version des Songs.
Statt glamouröser Robe wählte Cara Delevingne (33) einen unkonventionellen Look für Stella McCartneys (54) neueste Modenschau am Dienstag in Paris. Das britische Model erschien in einem schlichten Top, das den Titel des legendären Beatles-Hits "Come Together" zur Schau stellte - eine charmante Hommage an den Vater der Designerin.