Fashion Week: Cara Delevingne mit Beatles-Hommage bei Stella McCartney

Cara Delevingne setzte bei Stella McCartneys Pariser Show ein musikalisches Statement: Sie trug ein Top mit dem Titel des Beatles-Klassikers "Come Together". Helen Mirren eröffnete die Show zur nachhaltigen Kollektion der Designerin mit einer gesprochenen Version des Songs.

Statt glamouröser Robe wählte Cara Delevingne (33) einen unkonventionellen Look für Stella McCartneys (54) neueste Modenschau am Dienstag in Paris. Das britische Model erschien in einem schlichten Top, das den Titel des legendären Beatles-Hits "Come Together" zur Schau stellte - eine charmante Hommage an den Vater der Designerin.

Kontrast zu Paris Jackson Stella McCartney, Tochter von Beatles-Legende Paul McCartney (83), präsentierte laut "The Independent" im Centre Pompidou ihre Frühjahrs-/Sommer-Kollektion 2026. Und die Show begann passenderweise mit genau jenem Song, den Cara auf ihrer Brust trug: Helen Mirren (80) eröffnete den Abend mit einer gesprochenen Version von "Come Together". Die Schauspielerin präsentierte sich in einem eleganten grauen Anzug mit weißem Hemd.

Cara kombinierte ihr Statement-Shirt mit Jeans und Leder-Chaps sowie einer schwarzen Lederjacke, die ihrem ansonsten legeren Auftritt eine rockige Note verliehen. Damit bildete sie einen deutlichen Kontrast zu Sängerin Paris Jackson (27), die sich für eine spektakuläre rote, rückenfreie Robe mit seitlichen Cut-outs, fließendem Rock und dramatischer Schleppe entschied.

Unter den Gästen waren ebenso Anna Wintour, Robin Wright oder Johnny Depp.