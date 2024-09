Unten viel Haut, oben wenig Gesicht - so erschien Camila Cabello zur Paris Fashion Week. Der extreme Look mit der Skimaske hat für die Sängerin eine Bedeutung.

Ob Camila Cabello (27) mit diesem Auftritt einen neuen Trend ausrufen wird? Zur Vetements-Show in Paris erschien die Sängerin in einem sexy Outfit - und mit Maske.

Zu einem schwarzen Minirock und einem Spitzenbody kombinierte die Musikerin eine schwarze Vetements-Skimaske, die ihr Gesicht bis auf Augen und Mund komplett verdeckte. Darunter wellten sich hüftlange schwarze Haare. Auf Ohrringe wollte Cabello offenbar nicht verzichten - die langen Diamantklunker hing sie sich einfach rechts und links an die Strickmaske.

Auch der Rest des Outfits war ein Hingucker: Ihre Beine betonte Cabello mit schwarzen High Heels, die um die Fesseln gebunden waren. Dazu trug sie einen ausladenden schwarzen Mantel und schwarze Spitzenhandschuhe. Offenbar wollte Cabello bei der Show auffallen, was ihr trotz starker Konkurrenz von etwa Travis Scott (33), Gigi Hadid (29), Bella Thorne (26) und Heidi Klum (51) mit diesem Outfit auch gelang.

Die Girl-Gang-Energie der Skimaske

Es war allerdings nicht das erste Mal, dass die Sängerin zur Skimaske griff. In einem Albumtrailer zu ihrem 2024 erschienenen Longplayer "C,XOXO" posierte sie mit ihrer Girlgang ebenfalls in pinken Skimasken. Die Inspiration dazu entstammt dem Film "Spring Breakers", in dem unter anderem ihre gute Freundin Selena Gomez (32) mitspielte. In dem Film überfällt eine Mädchengruppe mit Skimasken ein Restaurant. In einem Interview erklärte die Sängerin im Juni, dass sich die "Girl-Gang-Energie wie von den 'Spring Breakers'-Mädchen mit den Skimasken" für sie ermächtigend anfühle. Und weiter: "Als ob man diese gefährliche Seite von sich selbst anzapft."

Auf dieses Gefühl bezieht sie sich auch mit ihrem neuesten Fashion-Auftritt. Auf Instagram postete sie Bilder ihres Front-Row-Looks in Paris und schrieb dazu mit Hinweis auf den Film: "Real Miami Girl in Paris".