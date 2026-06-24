Fashion-Show und Partynacht: Hingucker! Madonna wechselt in Paris vom Spitzenkleid zum Seidenlook

Madonna hat im Rahmen der Pariser Fashion Week gleich zwei Auftritte hingelegt. Zur Modenschau erschien sie in einem roten Spitzendress, später wechselte sie für eine Party in einen zartrosa Look.

Madonna (67) hat bei der Men's Fashion Week in Paris gleich zweimal mit ihren Outfits für Aufsehen gesorgt. Die Queen of Pop erschien zunächst zur Modenschau von Saint Laurent in einem roten Spitzen-Minikleid. Dazu kombinierte sie eine nudefarbene Netzstrumpfhose sowie pinke High Heels mit schwarzer Spitze. Eine zartrosa Handtasche und eine markante Oversized-Sonnenbrille rundeten den Look ab. Ihre Haare trug sie in leichten Wellen.

Bei der Show am Dienstag nahm Madonna in der ersten Reihe Platz. Neben ihr verfolgten unter anderem Kate Moss, Charli xcx und Austin Butler die Vorstellung der neuen Kollektion. Madonna begrüßte Charli xcx mit einer Umarmung und einem Kuss auf die Wange, wie Fotos zeigen. Die 33-jährige Sängerin kam ebenfalls in Rot.

Rosa Seidenlook für die Afterparty

Am Abend wurde Madonna auch bei der Afterparty des Labels gesichtet. Für ihren zweiten Auftritt wechselte sie in einen glänzenden Playsuit mit babyrosa Spitze, kombiniert mit einer Leo-Jacke mit pinken Volants und kniehohen schwarzen Schnürstiefeln. Silberne Creolen, eine Kette und eine Sonnenbrille ergänzten das Outfit. Anders als noch bei der Modenschau fielen ihr die blonden Haare glatt über die Schultern.

Madonna genoss den Abend offenbar sehr: Clips auf Social Media zeigen, wie die Sängerin auf der Party hinter dem DJ-Pult feiert. Madonna ist selbst derzeit wieder musikalisch aktiver. Am 3. Juli veröffentlicht sie "Confessions II", das an ihr Erfolgsalbum "Confessions on a Dance Floor" aus dem Jahr 2005 anknüpft. Es ist ihr erstes Studioalbum seit 2019.