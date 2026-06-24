Fashion-Show und Partynacht: Hingucker! Madonna wechselt in Paris vom Spitzenkleid zum Seidenlook

Madonna hat im Rahmen der Pariser Fashion Week gleich zwei Auftritte hingelegt. Zur Modenschau erschien sie in einem roten Spitzendress, später wechselte sie für eine Party in einen zartrosa Look.
Madonna (67) hat bei der Men's Fashion Week in Paris gleich zweimal mit ihren Outfits für Aufsehen gesorgt. Die Queen of Pop erschien zunächst zur Modenschau von Saint Laurent in einem roten Spitzen-Minikleid. Dazu kombinierte sie eine nudefarbene Netzstrumpfhose sowie pinke High Heels mit schwarzer Spitze. Eine zartrosa Handtasche und eine markante Oversized-Sonnenbrille rundeten den Look ab. Ihre Haare trug sie in leichten Wellen.