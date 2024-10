Jahrelang waren sie von der Bildfläche verschwunden. Nun sind sie wieder da, mit neuen Gesichtern. So glamourös war die Victoria’s Secret Fashion Show 2024.

Nach sechs Jahren Pause sind sie zurück: Die Engel von „Victoria’s Secret“ schwebten wieder über den Laufsteg. Doch diesmal wollte die Marke beweisen, dass sie nicht nur mit ihren weltbekannten Size-Zero-Models für Aufsehen sorgen können.

Die Show zeigte sich nach den Vorwürfen der letzten Jahren so divers wie nie. Doch auch eine Menge bekannter Gesichter waren wieder mit dabei.

Kritik sorgte für radikalen Kurswechsel

Die Marke, die lange für ihre ausschließlich schlanken, hochgewachsenen Models bekannt war, musste sich nach massiver Kritik neu erfinden. Weder Transgender- noch Plus-Size-Mode seien laut dem ehemaligen CEO Ed Razek als Models geeignet, was ihm 2018 einen ordentlich Shitstorm einbrachte.

Gerüchte über diskriminierende Aussagen, Machtmissbrauch, Bodyshaming und das Anfeuern von Essstörungen machten die Runde. Nicht jedes Model konnte dem enormen Druck standhalten. Das Image einer scheinbar perfekten Welt offenbarte seine dunklen Seiten.

Dabei war „Victoria’s Secret“ seit den 1990er Jahren eine feste Größe in der Modewelt der USA: mit zahllosen Filialen, ausverkauften Katalogen und seit 1995 der jährlichen spektakulären Fashion Show. Die Präsentation der luxuriösen Dessous war stets das Highlight des Jahres für die Superstars der Modelszene.

Neue Gesichter auf dem Laufsteg

In der neuen Show im New Yorker Stadtteil Brooklyn präsentierte sich die Marke mit einem vielfältigeren Modelaufgebot als je zuvor. Erstmals lief ein Transgender-Model über den Laufsteg, ebenso war eine der bekanntesten Plus-Size-Models Teil der Show. Mit diesem Schritt will Victoria’s Secret nun ihr Image wieder aufbauen und den Zeitgeist treffen.