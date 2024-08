1 Caprihosen betonen die Beine besonders gut. Foto: Creative Lab/Shutterstock.com / FashionStock.com/Shutterstock.com

Caprihosen kehren nach ihrer Hochzeit in den 2000ern wieder in die Trends zurück. Wie man das einst so umstrittene Fashion-Piece heute stylt.











Link kopiert



Carrie Bradshaw machte sie in "Sex and the City" populär, jetzt sind sie zurück: Wer dachte, Caprihosen gehören seit dem Ende der 2000er der Vergangenheit an, liegt falsch. Die Hosen in 3/4- bis 7/8-Länge feiern gerade ihr Mode-Comeback. Der heiß diskutierte Trend wird mit dem richtigen Styling heute zum echten Blickfang.