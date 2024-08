Fashion-Feuerwerk in London: Blake Lively begeistert mit fünf Hingucker-Looks an einem Tag

US-Schauspielerin Blake Lively ist aktuell auf Promotour für ihren neuen Film "Nur noch ein einziges Mal". Jeder Auftritt ist dabei ein echter Hingucker. In London entfachte sie ein regelrechtes Fashion-Feuerwerk mit gleich fünf Hammer-Looks an einem Tag.

Schauspielerin Blake Lively (36) hat am Donnerstag London besucht, um für ihren neuen Film "Nur noch ein einziges Mal" (Kinostart: 15. August) zu werben. Dabei absolvierte sie gleich mehrere Auftritte in echten Hingucker-Looks, wie unter anderem die britische "Daily Mail" zeigt.

Vom Hosenanzug ohne BH bis zum Rosenkleid mit rotem Umhang

Zu einem Fototermin erschien sie in einem übergroßen, weißen Hosenanzug mit zarter, grün-weißer Blumenstickerei. Das allein war schon ein Hingucker. Dass Blake Lively unter dem Blazer keinen BH trug, war dann allerdings die Krönung. Von einer "Beinahe-Kleiderpanne" ist in der britischen Presse die Rede. Doch die strahlende Schauspielerin hatte alles im Griff. Zum Outfit kombinierte die Ehefrau von Ryan Reynolds (47) runde Statement-Ohrringe. Ihre blonde Mähne hatte sie zum lockeren Seitenscheitel frisiert.

Für einen Besuch der BBC Studios wechselte Lively im Herzen Londons in ein weiteres weißes Outfit, bestehend aus weißem Minirock, passender Jacke mit großen, weißen Blumen, eine weiße Spitzenstrumpfhose und weiße Heels mit großen Blumenschnallen. Dieses Mal hatte sie das Haar hochgesteckt.

Ein drittes Outfit zeigte die vierfache Mutter bei einem Fototermin in der Stadt. Dabei trug sie einen weiten, grauen Mantel mit Blumen-Cut-outs und einem großen Kragen. Ihre Taille setzte sie mit einem breiten Gürtel in Szene. Dazu kombinierte der US-Star große Ohrhänger und eine Halskette mit der Aufschrift "Baby".

Nach ihrem Besuch beim Radiosender wurde Blake in einem karierten Anzug mit mintgrünen Einsätzen und weißer Blumenstickerei im Vintage-Stil gesichtet. Die Statement-Handtasche und eine Krawatte passten perfekt dazu. Dazu trug Lively Schnür-Heels im Brogue-Stil.

Bei der eigentlichen Filmpremiere am Abend im Odeon Luxe am Leicester Square präsentierte Blake Lively das letzte modische Highlight des Tages: ein silbernes mit Kristallen besetztes Kleid im Mermaid-Stil mit Blütenelementen in Rot, Rosa und Grün rund um das Bardot-Dekolleté. Die bodenlange Robe von Tamara Ralph im Wert von 30.000 Pfund (umgerechnet etwa 35.000 Euro) stammt aus der aktuellen Herbst-Winter-Kollektion der Designerin. Die Schauspielerin vervollständigte ihren Look mit einem auffälligen, scharlachroten Feder-Umhang. Unter dem Kleid blitzten glitzernde, silberne Heels hervor.

Weiteres Outfit-Highlight der Promotour

Anfang dieser Woche sorgte Blake Lively mit ihrem Outfit bei der Filmpremiere in New York City ebenfalls für Begeisterung. Sie erschien in einem Versace-Kleid, das bereits US-Sängerin Britney Spears (42) getragen hatte.