Fashion-Event steigt am 4. Mai: Met Gala 2026 wohl ohne Stammgast Zendaya

Eine Met Gala ohne Schauspielerin und Fashion-Ikone Zendaya erscheint schlicht nicht vorstellbar. Und doch wird die 29-Jährige dem Event in diesem Jahr laut eines Berichts fernbleiben.
Bei der Met Gala sorgt sie üblicherweise für Furore. Doch wie das Magazin "Elle" berichtet, wird Hollywoodstar Zendaya (29) in diesem Jahr bei dem Fashion-Event wohl fehlen. "Zendaya gönnt sich am Abend der Met Gala eine Auszeit vom Rampenlicht. Wie 'Elle' erfahren hat, wird die Schauspielerin am Montag nicht bei der Veranstaltung in New York dabei sein", heißt es in dem Bericht. Die Met Gala wird in diesem Jahr von Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) und seiner Frau Lauren Sánchez Bezos (56) finanziert. Bezos und Sánchez Bezos fungieren zudem als Ehrenvorsitzende des Events.