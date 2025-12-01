Weitere Überraschung bei den Fashion Awards 2025 in London: Schauspielerin Sienna Miller präsentierte sich mit deutlich sichtbarem Babybauch auf dem roten Teppich. Die 43-Jährige erwartet mit ihrem Partner Oli Green das zweite gemeinsame Kind - und insgesamt ihr drittes.

Bei den Fashion Awards 2025 in der Londoner Royal Albert Hall sorgte Sienna Miller (43) für eine Überraschung. Die 43-jährige Schauspielerin erschien laut britischer "Daily Mail" an der Seite ihres Partners Oli Green (28) auf dem blauen Teppich - und präsentierte dabei stolz ihren Babybauch. Für das Paar ist es bereits das zweite gemeinsame Kind.

Transparente Robe Die gebürtige New Yorkerin wählte für den glamourösen Abend ein atemberaubendes Ensemble: Ein bodenlanges, durchscheinendes Tüllkleid von Givenchy mit Bustier-Ausschnitt umschmeichelte ihre wachsende Körpermitte. Dazu kombinierte sie weiße Unterwäsche und babyrosa Pumps mit Federbesatz. Ihr blondes Haar trug sie in lässigen Wellen, während lange Perlenohrringe und ein dezentes Make-up den Look abrundeten.

Oli Green begleitete seine Partnerin in einem klassischen dunkelgrauen Anzug mit cremefarbenem Hemd. Das Paar ist seit 2021 liiert und hat seit 2024 eine gemeinsame Tochter. Auf dem blauen Teppich in London posierten die beiden sichtlich glücklich. Bereits ihre zweite Schwangerschaft hatte sie modisch in Szene gesetzt: Bei der "Vogue World: London" 2023 schritt die schwangere Miller in einem ausladenden Rock von Schiaparelli und einem gerafften, bauchfreien Shirt über den roten Teppich.

Für Miller wird es bereits das dritte Kind sein. Aus ihrer Beziehung mit Schauspieler Tom Sturridge (39), mit dem sie von 2011 bis 2015 zusammen war, ist Tochter Marlowe, die mittlerweile 13 Jahre alt ist.

Auch Musikerin Ellie Goulding (38) erschien zu dem Event in der Londoner Royal Albert Hall mit Babybauch und verkündete damit ihre Schwangerschaft. Sie zeigte sich in einem schwarzen Komplett-Look, zu dem neben einem bauchfreien Top auch eine Culotte-Hose und ein bodenlanger Mantel gehörten. Als Accessoire wählte Goulding eine dunkle Sonnenbrille, mit der sie auf dem blauen Teppich für die Fotografen posierte.