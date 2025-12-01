Weitere Überraschung bei den Fashion Awards 2025 in London: Schauspielerin Sienna Miller präsentierte sich mit deutlich sichtbarem Babybauch auf dem roten Teppich. Die 43-Jährige erwartet mit ihrem Partner Oli Green das zweite gemeinsame Kind - und insgesamt ihr drittes.
Bei den Fashion Awards 2025 in der Londoner Royal Albert Hall sorgte Sienna Miller (43) für eine Überraschung. Die 43-jährige Schauspielerin erschien laut britischer "Daily Mail" an der Seite ihres Partners Oli Green (28) auf dem blauen Teppich - und präsentierte dabei stolz ihren Babybauch. Für das Paar ist es bereits das zweite gemeinsame Kind.