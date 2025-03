Faschingsumzug in Waiblingen: Dämonen, Hexen und Geister locken Tausende auf die Straße – „Jetzt geht es in die heiße Phase“

Die Straßen voller Narren, am Rand einiges Gedränge: bei Sonnenschein und frostigen Temperaturen haben am Samstag in Waiblingen tausende Besucher gefeiert.

Wohl dem, der an diesem sonnigen, aber frostigen Tag ein Schaffell bei sich hat. Die Begleiter der Succubus-Hexen aus Donaueschingen, fünf Dämonen mit furchterregend aussehenden Holzmasken, tragen gleich mehrere schwarze Felle am Leib und sind also gut gerüstet gegen den kalten Wind, der über den Waiblinger Rathausvorplatz weht. Dieser sieht am Samstag ungewöhnlich bunt aus, denn hier tummeln sich unzählige Narren, die sich mit lauter Musik, Pils, Sekt und Hefeweizen auf den Faschingsumzug einstimmen.

Der Ratsaal, in dem sonst der Gemeinderat debattiert, dient an diesem Tag als Frauenumkleide. Im Vorraum drängen sich die Narren. Mittendrin steckt Alexander Haag von der Waiblinger Karneval Gesellschaft Salathengste. Als Umzugsleiter ist er dafür zuständig, dass bei der Veranstaltung mit 86 Gruppen und rund 2200 Teilnehmenden alles rund läuft.

Lesen Sie auch

Sicherheitsmaßnahmen nach Anschlag in München

„Letztes Jahr haben die Reisebusse unten bei der Galerie Stihl geparkt, da gab es ein kleines Verkehrschaos“, sagt Haag und ergänzt: „Dieses Mal haben wir deshalb die Busse angewiesen, an der Rundsporthalle zu parken.“ Ansonsten gebe es keine großen Änderungen zu früheren Jahren, mal abgesehen von den erhöhten Sicherheitsmaßnahmen, welche der Verein zusammen mit der Stadtverwaltung als Reaktion auf den Anschlag in München ausgearbeitet habe.

Dabei habe die Verwaltung die Umzugsstrecke nochmals auf Schwachstellen untersucht, berichtet die Pressesprecherin Gabriele Simmendinger. Und so sind am Tag der Veranstaltung die Zufahrten zur Strecke mit Straßensperren versehen. Teils kommen dabei Betonsperren zum Einsatz, an anderen Stellen blockieren quer zur Fahrbahn stehende Fahrzeuge des Betriebshofs den Weg.

Die gute Laune lassen sich die Fasnetsfans aber nicht vermiesen. „Jetzt geht es in die heiße Phase, da sind alle Narren heiß drauf“, antwortet Alexander Haag auf die Frage nach Absagen. Nein, alle Gruppen sind da – wie viele Besucher es werden, muss sich zeigen. „Im letzten Jahr waren es rund 15 000“, sagt Haag. Die Faschingssaison sei dieses Mal mit acht Wochen ziemlich lang: „Im nächsten Jahr sind es dann wieder nur fünf Wochen.“

Beim nächsten Umzug muss das Prinzenpaar zu Fuß gehen

Gegen 14 Uhr ziehen die Gruppen hinunter an die Rems, wo der Umzug bei der Galerie Stihl beginnt. Dort stehen schon die Fellbacher Weingeister in ihrem Häs aus herbstlich-bunten Weinblättern. Einer von ihnen ist Oliver, der seit zehn Jahren im Fellbacher Carneval Club aktiv ist. An seiner Taille baumeln ein Paar Handschuhe und eine Rätsche nebst Flaschenöffner. „Es macht Spaß und hält jung“, sagt Oliver über das Narrendasein und entfernt nebenbei einen Fleck auf dem schwarz lackierten Cabrio, in welches gleich das Prinzenpaar steigen wird. Auf dem Rücksitz steht eine große, mit Bonbons gefüllte Kiste. „Am Dienstag beim Umzug in Hofen muss das Prinzenpaar laufen“, berichtet der Narr. Aus Sicherheitsgründen seien dort keine Autos erlaubt.

Einige Schritte weiter stehen Markus und seine Frau Dana. Über dem Häs der Waldhexen aus Hohenacker tragen sie Westen mit der Aufschrift „Probehexe“ – der Hinweis darauf, dass sie noch in Ausbildung sind. Zwar haben sie andernorts schon närrische Erfahrungen gesammelt, doch es ist ihr erstes Jahr bei den Waldhexen. Nun gelte es, diverse Aufgaben zu erfüllen, sagen sie – zum Beispiel Haargummis zu ergattern, meist im Tausch gegen Süßigkeiten. „Die erste Kampagne läuft man ohne Maske. Im nächsten Jahr kommt dann die Taufe, und dann dürfen wir Maske tragen“, erzählt Markus.

Für die Jüngsten gibt es Bonbons, Lollis und Popcorn

Um 14.30 Uhr setzt sich der Umzug in Bewegung. Eine endlos lang scheinende Parade von Hexen, Trollen und Dämonen mit klirrenden Ketten, Feen und Brunnengeistern. Aber auch Löwen, Wölfe und verrückte Hühner sind unterwegs, eine Gruppe trägt gar ein „erlegtes“ Wildschwein an einer Stange durch die Gassen. So richtig Stimmung kommt am Straßenrand immer dann auf, wenn Guggenmusiker mit ihren Pauken und Trompeten aufkreuzen.

Für die Jüngsten lohnt es sich, standhaft zu bleiben beim Anblick der gruseligen Hexen und Geister, denn sie verteilen Lollis und Bonbons, Popcorn und Schokoriegel. Die Baumwolltasche eines unerschrockenen kleinen Piraten ist schon nach einer halben Stunde fast bis oben voll. Zwei Mädels im Grundschulalter sind etwas vorsichtiger und flüchten angesichts so mancher Fratze vorsichtshalber hinter einen Baum. Kein Wunder, schließlich ist es ihr erster Faschingsumzug, denn sie sind mit ihrer Mutter aus der Ukraine geflüchtet. Die ist hellauf begeistert von den Narren – von zu Hause kennt sie diesen Brauch nicht. „Wir haben nur am 1. April den Lachtag. Da gibt es auch Paraden, aber nur mit lustigen Figuren und Clowns. Süßigkeiten gibt es dabei nicht.“