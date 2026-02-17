Faschingsumzug in Stuttgart: Tausende Narren nehmen die Innenstadt ein – die schönsten Bilder

Die Stuttgarter Innenstadt ist am Dienstag beim großen Faschingsumzug komplett in närrischer Hand. Hier gibt es die schönsten Bilder.

In Stuttgart läuft die Faschingszeit auf Hochtouren. Und am heutigen Faschingsdienstag stand der Höhepunkt der närrischen Zeit in der Landeshauptstadt an: Dann zogen ab 14 Uhr beim großen Umzug Vertreter von 63 Narrengruppen durch die Stuttgarter Innenstadt – und trotzten dem Regen. Veranstaltet wurde das Spektakel von der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen. Auch mit dabei: OB Nopper und seine Frau Gudrun im blauen Cabrio.

Der närrische Lindwurm startete in der Tübinger Straße und schlängelte sich über Eberhardstraße, Marktstraße und den Marktplatz weiter durch Kirchstraße und Schillerplatz zur Planie. Von dort ging es über den Schlossplatz, die Königstraße und Bolzstraße bis auf den Ehrenhof vor dem Neuen Schloss. Aus dem ganzen Land waren Guggenmusiker, Spielmannszüge, Narrenzünfte und Garden angereist.

Die schönsten Bilder vom Faschingsumzug in Stuttgart

Mit fantasievollen Kostümen, und lauten Trommeln verwandelten tausende Narren die Stuttgarter Innenstadt für mehrere Stunden in eine bunte Faschingszone.

Das Sicherheitskonzept in der City war laut Polizei unverändert zum Vorjahr auf einer sehr hohen Stufe angesiedelt. 2025 wurde es infolge eines Anschlags in Magdeburg angepasst und erhöht.

Auch in den einzelnen Stadtbezirken ging es heute hoch her: In Bad Cannstatt etwa, wo die Fasnet eine mehr als 100-jährige Tradition hat, stand ab 14.30 Uhr die „Wurstsegen & Kinderfasnet“ auf dem Programm. Kinder zogen durch die Altstadt und feierten anschließend auf dem Marktplatz. Im Stadtteil Hofen fand am Faschingsdienstag ab 13 Uhr der traditionelle Umzug der Hofener Scillamännle statt.