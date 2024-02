Faschingsumzug in Stuttgart

24 Beim Faschingsumzug in trauter Eintracht: Polizei und Besucher. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Tausende Besucher feierten beim Faschingsumzug durch Stuttgart ausgelassen – selbst für so manchen Polizisten gab es kein Halten mehr. Als Beweisvideo dient ein TikTok-Post.











Am Dienstag waren in Stuttgart die Narren los. Beim traditionellen Faschingsumzug feierten etliche Narrenzünfte mit Tausenden Zuschauern den Höhepunkt der tollen Tage. Dabei war die ausgelassene Stimmung so ansteckend, dass sich selbst Polizisten zu einem Tänzchen hinreißen ließen.