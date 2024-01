Faschingsparty in Unterensingen

1 Wegen einer Schlägerei in Unterensingen war die Polizei am frühen Samstagmorgen im Einsatz. Foto: imago images/Fotostand/Gelhot

Im Rahmen einer Fasnachtsparty im Kreis Esslingen eskaliert ein Streit zwischen jungen Männern. Die Polizei kann die Beteiligten nur mithilfe von Pfefferspray trennen.











Die Feierei ist ihnen wohl zu Kopf gestiegen: Nach einer Faschingsparty in Unterensingen (Kreis Esslingen) haben sich am frühen Samstagmorgen mehr als zehn Personen in der Schulstraße geprügelt. Ein Notruf ging gegen 2 Uhr bei der Polizei ein. Beim Eintreffen der ersten Streife flüchteten einige Beteiligte.