Faschingsnacht in Auenwald: Toter Mann im Bach gefunden – Polizei spricht über laufende Ermittlungen

Spaziergänger entdeckten den Mann am Sonntagmorgen im Bachbett nahe der Auenwaldhalle. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus, das Verfahren ist aber noch nicht abgeschlossen.
Nach dem Fund eines toten Mannes im Brüdenbach in Auenwald-Unterbrüden (Rems-Murr-Kreis) dauern die Ermittlungen der Polizei weiterhin an. Spaziergänger hatten den 39-Jährigen am Sonntagmorgen gegen 9.15 Uhr im Bereich der Auenwaldhalle entdeckt und den Notruf gewählt. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.