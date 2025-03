Die Faschingsferien stehen vor der Tür aber die Feriendauer ist zu kurz für einen längeren Trip. Was liegt da näher als ein Tagesausflug. Und bei unseren Indoor- und Outdoor-Tipps kann das Wetter noch so launisch sein, die Stimmung kann es nicht trüben.

Das keltische Dorf

Höhensiedlung Heuneburg: Einblicke in den Alltag der Kelten. Foto: Heuneburg

Auf halber Strecke zwischen Stuttgart und dem Bodensee befindet sich die keltische Höhensiedlung Heuneburg. Die befestigte Siedlung entstand wahrscheinlich um 1500 vor Christus und man vermutet, dass es sich dabei um die antike Stadt Pyrne handelt. Zu einer Zeit als das antike Rom noch eine unbedeutende Stadt am Tiber war, stand Heuneburg bereits in voller Blüte. Detailgenaue Rekonstruktionen der Wohnhäuser, des Handwerkerviertels sowie der Nutz- und Färbegarten lassen den Alltag der Kelten wieder lebendig werden. Besonders interessant: Im Garten sind die ausgewählten Pflanzenarten dank Pollenanalysen archäologisch belegt.

Glasmuseum in Schluchsee

Antikes Glas aus dem Schwarzwald. Foto: Friedbert Zapf

Die vielen Wälder im Schwarzwald boten im Mittelalter das nötige Brennmaterial, das für die Glasherstellung notwendig war. Und so entwickelte sich der Schwarzwald zu einer Hochburg der Glasfertigung. Daraus entstand auch eine der bedeutendsten Glashütten, die Glashütte Aeule, die zwischen 1716 und 1878 Gebrauchsgegenstände hergestellt hatte wie auch die Scheiben für das Koster St. Blasien. Eine neue Dauerausstellung im Kurhaus der Gemeinde Schluchsee zeigt nicht nur das Glas der Gegend sondern behandelt auch Themen rund um die Glashütte Aeule.

Nachtwächter Rundgang

Stadtrundgang in Calw: Der Nachtwächter erzählt spannende Geschichten . Foto: avmediafactory/Gert & Jutta Tetzner

Ein Beruf, den kaum noch jemand kennt: Nachtwächter. In Zeiten bevor es Handys, Telefone oder Lautsprecher gab, zog er nachts stundenlang durch die Straßen. Und während andere schliefen, hatte er die wichtige Aufgabe für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und sollte ihm ein Halunke in die Quere gekommen sein, würde er diesen in seine Schranken weisen. Mehr noch: Sollte Gefahr von Feuer oder von Feinden ausgehen, warnte er die Stadtbewohner.

Wer nachfühlen will, wie der Arbeitstag eines Nachtwächters ausgesehen haben mochte, kann in Claw bei einem Nachtwächterrundgang mitmachen. Der Calwer Nachtwächter erzählt dabei auch so manche Anekdote aus der Vergangenheit. Anmeldungen bei der Touristinformation Calw erforderlich.

Wissenschaft kinderleicht erklärt

Wissenschaft kinderleicht erklärt im Experimentaltheater. Foto: Experimenta/Science Center Heilbronn

In der Experimenta, dem Science Center in Heilbronn bekommen Kinder und Erwachsene Antworten auf Fragen, die man sich vielleicht noch gar nicht gestellt hat. Erkennst du dein eigenes Phantombild? Wie gut verstehen Computer Gefühle? Hier werden Technik und Naturwissenschaft erlebbar, und man lernt die Welt besser kennen. Ein besonderes Erlebnis für Kinder ist das Experimentaltheater, in dem sie erfahren warum Flugzeuge fliegen oder wie der Regen in die Wolken kommt. Die Vorstellungen finden im fünften Obergeschoss statt, Vorstellungen in den Ferien sind Montag bis Freitag 10:30 Uhr und 12:30 Uhr.

Blumenpracht in Zavelstein

Ein blauvioletter Blumenteppich in Zavelstein. Foto: IMAGO//Wolfgang Veeser

Im März beginnt in Zavelstein ein alljährliches Naturschauspiel, die Wildkrokusblüte. Wenn die Sonne den kalten Winter langsam vertreibt und der „Crocus Neglectus“ Wiesen und Gärten in ein märchenhaftes Farbenmeer aus Blauviolett und Weis verwandelt, nehmen erfahrene Guides die Gäste mit auf einen entspannten und spannenden Spaziergang. Während die Gäste über die Blumenpracht staunen, erzählen die Gästeführer die Geschichte, wie sich der Krokus in Zavelstein verbreitet hatte sowie Interessantes über die einmalige Pflanzenwelt in der Gegend.

Titanic Ausstellung in Ludwigsburg

Eine nachbebaute Kabine für Passagiere der dritten Klasse auf der Titanic. Foto: Veranstalter

Wer die Gänge der Titanic in Ludwigsburg betreten möchte, hat in den Faschingsferien noch Zeit dafür. Die Wanderausstellung „Titanic“, die mit über 200 authentischen Artefakten einen einzigartigen Blick ins Innere des legendären Schiffes bietet, wurde bis zum 27. März verlängert. Neben der nachgebauten Freitreppe des Luxusdampfers können Besucher auch die Schlafkabinen der Passagiere besichtigen und anhand von umfangreichem Informationsmaterial mehr über die Schicksale der 1500 tödlich verunglückten Passagiere erfahren. Wie dramatisch die Situation in der Unglücksnacht gewesen sein muss, veranschaulicht ein in der Ausstellung ein nachgebauter Eisberg.

