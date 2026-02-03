Fasching in Stuttgart: Vereine unter Druck – „Ohne Zuschüsse sind die Fasnetsumzüge gestorben“

Die Faschingsumzüge in den Stuttgarter Stadtteilen Hofen und Mühlhausen sind ein organisatorischer Kraftakt. Besonders die steigenden Kosten setzen die Vereine unter Druck.
„Am Fasnets-Dienstag geht es in Hofen wieder hoch her, wenn 70 Fasnetsgruppen aus Stuttgart und dem ganzen Land in den Stuttgarter Stadtteil kommen, der nur rund 4000 Einwohner zählt. Der traditionsreiche Umzug ist sehr beliebt. Das weiß auch Organisator Thomas Baur, einer von fünf Präsidiumsmitgliedern des ausrichtenden Vereins, der Scillamännle. Die Organisatoren mit ihren rund 300 Mitgliedern haben jedes Jahr viel zu stemmen. Immer mehr, weiß Baur.