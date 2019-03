1 Der Sturm hat sich gelegt, der Umzug kann starten. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski (Archiv)

Am Dienstagnachmittag geht es in Stuttgart heiter zu, wenn die Narren durch die Gassen ziehen. Doch zuvor reden die Polizei, das Ordnungsamt und die Veranstalter noch ein ernstes Wort miteinander. Es geht ums Wetter.

Stuttgart - Der Sturm, verursacht durch das Tief Bennet, hat sich offenbar gelegt. Doch diejenigen, die für die Sicherheit der Teilnehmer und der Gäste verantwortlich sind, wird er in den letzten Stunden vor dem Start des Faschingsumzugs noch einmal beschäftigen. „Vertreter des Ordnungsamts, der Polizei und des Veranstalters kommen am Vormittag noch zu einer abschließenden Besprechung zusammen, ob die Sicherheit gewährleistet ist“, sagte ein Sprecher der Stadt Stuttgart. Es sehe aber „sehr gut aus, das Schlimmste ist wohl vorbei“, fügte er hinzu. In Sillenbuch fiel er am Montag wegen des Sturms aus.

Genehmigung ist vom Wetter abhängig

Die Abhängigkeit vom Wetter klärt die Stadt mit den Veranstaltern im Rahmen der Genehmigung. „Da steht drin, dass die Genehmigung abhängig vom Wetter erteilt wird“, erläutert der Pressesprecher. Nur wenn die Wetterlage keine Gefahr für die Teilnehmer und Gäste darstellt.

Der Zug startet um 14 Uhr. Die Gruppen stellen sich in der Tübinger Straße auf. Sie ziehen durch die Eberhardstraße, über den Markt- und den Schillerplatz und dann auf den Schlossplatz. Nach einer Runde um diesen endet der Zug am Karlsplatz.