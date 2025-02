Stichtag für Einschulung in Stuttgart Wer entscheidet, ob ein Kann-Kind in die Schule darf?

Seit der Vorverlegung des Stichtags für die Einschulung, melden mehr Eltern in Stuttgart ihren Nachwuchs frühzeitig an der Schule an. Wer entscheidet, ob das Kind aufgenommen wird? Und was passiert, wenn die Wunschschule voll ist?